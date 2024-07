El significado del emoji con la lengua afuera: se puede usar para expresar varias emociones

Toda persona con acceso a un teléfono inteligente ha empleado al menos en una ocasión los emojis, esas caritas, animales y símbolos con los que manifestamos nuestros sentimientos en los chats de WhatsApp y otras plataformas.

Los pictogramas nos ayudan a reforzar las emociones en un mensaje y darle una mayor claridad, aunque a veces tan solo basta con enviar uno de estos iconos para sintetizar todo lo que queremos expresar a nuestros contactos.

Sin embargo, a pesar de ser parte de nuestra vida diaria, algunos de los más populares en el teclado de la app de Meta tienen un significado o interpretación que no es obvio a primera vista, tal como el curioso emoji de cara sacando la lengua.

¿Qué significa el emoji con la lengua afuera y en qué casos debe usarse?

La cara amarilla con ojos pequeños abiertos y una enorme sonrisa que saca la lengua de forma juguetona (😛) transmite de distintas maneras la “sensación de diversión, emoción, tontería, ternura, felicidad o broma”, expone Emojipedia, la ciberpágina dedicada al significado de los emojis.

De acuerdo al popular sitio web, este icono figura una manera de decir “¡es broma!”; no obstante, debido al gesto de sacar la lengua, también puede interpretarse de forma sugerente o aplicarse en mensajes que lo sean. En algunos contextos, incluso puede tener un sentido sarcástico.

Por otro lado, Emojiterra asegura que este pictograma representa sentimientos de “juguetonería, descaro o diversión”. Asimismo, la página afirma que también puede emplearse para expresar la sensación de degustar algo sabroso como al comer un helado o mostrar la lengua a modo de burla.

El emoji de cara sacando la lengua puede usarse para expresar varios sentimientos | (Captura de pantalla)

Cabe destacar que la carita sacando la lengua fue aprobada como parte de Unicode 6.1 en 2012. No obstante, no se añadió a Emoji 1.0 sino hasta tres años después. En WhatsApp, el icono llegó en el año 2017, según Emojipedia. Desde entonces, no ha sufrido realmente variaciones en su diseño.