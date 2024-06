¿Es mejor? Qué es WhatsApp Plus y cuáles son sus diferencias de la versión original, así puedes tenerlo

¿Qué es WhatsApp Plus y cuáles son sus ventajas?

Todos amamos chatear día a día con nuestras personas favoritas, pero puedes hacer mucho más que eso a través de aplicaciones como WhatsApp Plus, la cual ha ido creciendo en popularidad con el paso del tiempo ya que tiene opciones avanzadas respecto a la versión original.

Así como oyes, podrás desbloquear nuevas funciones que no están a la mano de todos en la alternativa tradicional, pero que pueden traer riesgos para tu dispositivo móvil, por lo que te conviene saber las ventajas y desventajas antes de sumarte a la tendencia.

El portal especializado, Xataka, define a WhatsApp Plus como “un mod de WhatsApp que incluye varias funcionalidades añadidas”, la cual ha sido “desarrollada a partir del código fuente de WhatsApp y sin el permiso de sus propietarios”.

Las opciones de WhatsApp Plus han cautivado a muchos usuarios | (Imagen de Rawpixel en Freepik)

Por tanto, al no estar autorizada, no se puede obtener mediante los sitios que todos conocemos como Google Play Store y App Store. Podríamos decir entonces que es como una alternativa paralela, que tampoco obtiene las mismas actualizaciones de la versión ‘real’, por lo que cada una cuenta con sus características individuales.

En este sentido, en WhatsApp Plus podrás encontrar más formas de personalización, emojis, leer mensajes que han sido eliminados, enviar y recibir archivos de mayor tamaño que el oficial, bloquear grupos enteros, crear grupos de hasta 1000 personas, entre otros.

WhatsApp Plus puede traer peligros para los usuarios de la versión tradicional | (Unsplash)

Eso sí, debes tener en cuenta que “WhatsApp te puede banear la cuenta si detecta el uso de esta aplicación y podrías tener muchos problemas para poder recuperarla como indica la misma compañía en su página oficial”.

¿Cómo obtener WhatsApp Plus?

“Utilizar WhatsApp Plus no es lo más recomendable. Si bien la aplicación no es peligrosa como tal, puede presentar un riesgo para la seguridad de tus datos privados”, recomienda la misma fuente.

Esto, porque hackers y otros usuarios pueden hacer uso de tu información o incluso llenar tu dispositivo de malware, al igual que tampoco cuenta con la tecnología de cifrado de extremo a extremo para que nadie externo pueda leerlas.

Obtienes WhatsApp Plus al desintalar la versión original y acceder al archivo APK en el navegador de tu preferencia.