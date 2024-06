Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 27 al 30 de junio

Para este fin de semana del 27 al 30 de junio de 2024, Mhoni Vidente te revela qué puedes esperar en el terreno del amor, ya sea que tengas una pareja y necesitas aclarar algunas cosas para no dejar morir la relación, así como si el amor tocará a tu puerta para que compartas tu corazón con alguien más.

Además, conocerás cuáles son tus números de la suerte para usarlos en los juegos de azar y tener abundancia para mejorar tu situación económica.

Mhoni Vidente también te dice qué colores debes usar para que la fortuna y buena energía rodeen tu vida durante estos tres días.

Asimismo, te aconseja cómo puedes actuar en tus relaciones de trabajo, en donde no todos te quieren ver triunfar y desean que tengas una mala racha; con tu familia, en donde debes perdonar a quien te causó algún daño, pues es mejor sanar que vivir con rencor.

Aries

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de reflexión y nuevos comienzos. Controla tus impulsos de enojo y celos para proteger tu vida personal. Evalúa opciones laborales y considera emprender un negocio o trabajar en el sector público. Recuerda que las energías cósmicas van estar muy presentes para que llegues a tener éxito en todo lo que realices pero debes de ser cauteloso con tus amigos y no darles toda la confianza para que no te llenes de envidias. Cuida tu salud física y mental: implementa una dieta saludable, ejercicio y cambia de colchón para mejorar tu descanso. Golpe de suerte con los números 13 y 29. Tus colores de la suerte son verde y rojo. Tendrás un posible reencuentro amoroso con alguien de Capricornio o Leo, no desaproveches las oportunidades que se te presentan para llegar a algo más.

Tauro

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Tauro, tendrás un fin de semana de resolución de problemas y prosperidad. Enfócate en resolver asuntos familiares y laborales con una actitud positiva. Confía en tu intuición y capacidad para tomar decisiones acertadas. Formalizas tu relación amorosa y considera la posibilidad de tener hijos este año. Triunfarás en asuntos legales y judiciales. Trata de no llenar tu mente de desconfianzas y celos para que no te puedas sentir pleno en tu vida personal, como es un signo de tierra eso te hace siempre tener la solución adecuada para cada problema y podrá desempeñarse como un verdadero jefe y tener un negocio propio Tus números de la suerte serán 11 y 27 y tus colores de la abundancia el azul y blanco. Presta atención a las señales divinas para tu crecimiento personal, estas pueden estar en cualquier lugar.

Géminis

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este será un fin de semana de paz interior y nuevos objetivos, amigo Géminis. Mantén positiva tu energía. Evita el drama y las emociones negativas. Enfócate en tu felicidad personal y toma decisiones para tu crecimiento económico. Inicia un cambio laboral o emprende un negocio propio. Mantén una actitud positiva y no retrocedas en tus metas. Disfruta de estabilidad en tu relación amorosa y posibilidad de un nuevo amor compatible. Recuerda que tu signo su elemento es el aire y eso te hace ser un signo de muchas alegrías pero a la vez de muchas tristezas por ser el gemelo del zodiaco, así que no caigas en depresiones ni angustias que no son tuyas Pagarás tus deudas y sanará tu economía. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 17. Tus colores de la semana son amarillo y rojo.

Cáncer

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vivirás un fin de semana de celebraciones y logros laborales. Fíjate en todos tus triunfos y alimenta tu orgullo con logros profesionales y económicos. Enfrenta tu trabajo atrasado sin estrés y con mentalidad positiva para llegar a tus objetivos. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01 y 24, tus colores de la suerte serán naranja y verde. Sé prudente con tus comentarios y evita chismes. No descuides a tu pareja recuerda que el amor se alimenta de hechos y detalles así son días de volverse enamorar, cuidado con problemas de insomnio trata de hacer ejercicio en las mañanas. Es importante que cuides tu salud: evita el insomnio y haz ejercicio. Para los solteros, vendrá a ti una sorpresa amorosa de alguien de Piscis o Aries, abre tu corazón y dale una nueva oportunidad al amor.

Leo

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Disfrutarás de un fin de semana de liberación del estrés y nuevas oportunidades en tu vida, amigo Leo. Controla tus emociones y no dejes que te afecten los demás en tu vida diaria. Busca el equilibrio entre lo material y lo espiritual, recuerda que el valor de las cosas no significa nada. Pagarás las deudas atrasadas y aceptarás una invitación a viajar de un familiar. Rechaza solicitudes de ayuda económica para no perder tu suerte. No olvides que debes cuidar tu salud, evita el alcohol y los vicios. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 19 y tus colores de la suerte serán el rojo y blanco. Se abrirá la posibilidad de un nuevo negocio con alguien de signo de aire. Realizarás mejoras en tu hogar ese fin de semana. Es importante que te sientas cómodo en el lugar en el que vives.

Virgo

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Virgo, prioriza tu vida personal este fin de semana. Tu naturaleza sacrificada suele llevarte a olvidarte de ti mismo, por lo que deberás dedicar estos días a ordenarte y consentirte. Si no lo haces contigo, no lo hará nadie más. No te dejes llevar por ilusiones falsas u objetivos inalcanzables. Establece metas realistas y persevéralas. Recibirás una propuesta de crédito este viernes. Analízala bien antes de aceptar y ahorra si puedes. Tendrás suerte con los números 03 y 66. Tus colores de la abundancia son el amarillo y el rojo. Cuídate de problemas renales o hepáticos. Visita a tu médico. Un amigo te invitará a un viaje, acéptalo, tu energía está por las nubes y se potenciará aún más si disfrutas el paseo. Prende una vela color blanco y date baños de agua bendita para alejar las malas energías.

Libra

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te esperan sorpresas agradables y visitas de seres queridos a lo largo del fin de semana. Tu hogar estará lleno de alegría, aprovecha esta oportunidad. Las energías positivas te rodearán en el trabajo, no te dejes llevar por chismes. Aprovecha para emprender un negocio y aumentar tus ingresos. Ten cuidado con roces con amigos. No prestes atención a las críticas, ¡te envidian tu éxito! Discreción con tus proyectos personales y profesionales. Tendrás una sorpresa económica con los números 06 y 18. Tus colores son el azul y el verde. Cuida tu salud digestiva. Come más sano y evita los alimentos que irritan tu estómago. Un amor nuevo de Acuario o Sagitario llegará a tu vida. ¡Son muy compatibles! Potencia tus habilidades comunicativas con un curso profesional, también te ayudará en el ámbito laboral.

Escorpión

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en el momento de tomar decisiones en tu vida laboral. Si no te sientes pleno, busca un nuevo reto en otro empleo, es importante notar cuando los ciclos se cumplen y actuar a tiempo. Tu signo te lleva al éxito en todo lo que te propones. Prepárate para sorpresas agradables este viernes. La suerte te sonríe con los números 23 y 40. Tus colores de la abundancia son el amarillo y el rojo. Te invitan a una fiesta familiar. Sé prudente con los comentarios, evita roces. Tramita tu visa y pasaporte, pues pronto tendrás ofertas de viajes. En el amor, paciencia con tu pareja. Controla tu ira, no actúes sin pensar y trata de consolidar tu relación, no siempre se encuentra a personas que valen la pena. Prende una vela el sábado y colocate una pulsera color rojo para atraer la abundancia a tu vida.

Sagitario

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Te espera un fin de semana lleno de trabajo extra, pero con la recompensa de ingresos inesperados. No dejes que esto te consuma, organiza tu vida personal para mantener el equilibrio. Recuerda que tu signo fuego te lleva a esperar mucho de los demás, lo que puede generar decepciones y culpa. Enfócate en alcanzar tus propias metas y no dependas de otros para tu felicidad. Sé tolerante contigo mismo y con tus seres queridos. Te llegará una invitación para un viaje emocionante. Cuida tu descanso, evita el insomnio y deja el celular a un lado antes de dormir. Un nuevo amor de Aries, Géminis o Acuario tocará a tu puerta. La suerte te favorece en asuntos legales, podrás resolver trámites a tu favor. Tu mejor día será el domingo con los números 05 y 14. Tus colores son el amarillo y azul. Recibirás una mascota como regalo.

Capricornio

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte te sonríe, Capricornio. Te espera una etapa de abundancia económica y la llegada de un dinero inesperado. Tu bondad y tu don de ayudar a los demás te traen recompensas. En estos tres días, lograrás aquello que te hace feliz. Tendrás posibles roces con amigos. Recuerda que no son tu familia y que la vida es un cambio constante. No te dejes llevar por las provocaciones. Cuida tu salud, especialmente las migrañas y los nervios. El ejercicio te ayudará a mantenerte en forma. La suerte te acompaña con los números 21 y 30. Tu color es el verde y rojo. Cambiate de casa y date un tiempo a solas para madurar en tu vida personal. Asiste a un evento social el domingo, donde conocerás personas importantes y ampliarás tu red de contactos. No descuides tu vida sentimental. Alguien de Piscis o Aries podría formalizar la relación.

Acuario

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un fin de semana de mucho trabajo te espera, Acuario, con la recompensa de un dinero extra. Ahorra para ese auto nuevo o capricho que tanto deseas. La suerte te acompaña gracias a la constelación de Orión, atrayendo abundancia a tu vida. Elimina de tu vida a las personas que te restan energía y aprende a seleccionar mejor tus amistades. Presta atención. Tendrás posibles problemas en el ambiente familiar. Sé paciente, evita caer en provocaciones y recuerda que tu familia siempre estará para ti. Te espera un viaje en julio. Reorganiza tu guardarropa para renovar las energías. En el amor, seguirás conquistando corazones, pero sin compromisos estables por ahora. Todo a su tiempo, considera cómo se van dando las cosas. La suerte te sonríe con los números 15 y 77. Tus colores son el azul y rojo.

Piscis

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sentirás el peso de la semana pasada, pero no te dejes vencer. Recuerda que tu sensibilidad pisciana puede llevarte a los extremos, incluso saboteando tu propia felicidad. Es momento de cambiar el chip. Enfócate en lo bueno y sal a caminar por las mañanas bajo el sol. Las energías cósmicas te rodearán de positividad en tu vida personal. Tendrás que lidiar con una auditoría y juntas con tus superiores, pero no te estreses. Tu capacidad de trabajo estará en alza. Sigue conociendo gente, pero recuerda que este es un momento para amarte a ti mismo y poner tu felicidad en primer lugar. El amor verdadero llegará cuando menos lo esperes. Ganas un dinero extra en la lotería con los números 08 y 27. Tus colores son el azul y el amarillo. Para atraer la fortuna, usa mucho perfume antes de salir de casa.