Esta a cualidad que hace más atractiva a cada mujer del horóscopo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La sonrisa es el arma más poderosa que tienen las chicas de este signo. Saber reír, disfrutan del buen humor y esto las hace sumamente atractivas para cualquier hombre, pues ellos adoran las mujeres que sonrían en sus fotos y ante las circunstancias de la vida.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Los tatuajes. Aunque a algunos no les parezca, hay un grueso importante de los hombres que les atraen las mujeres que han dejado para siempre el arte en su piel, especialmente cuando están en zonas como la cadera, las costillas o el vientre.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

A las mujeres nacidas en esta constelación no dudan en usar playeras deportivas, por eso cuando llevan puesta la del equipo de su pareja o pretendientes, ganan puntos que terminan canjeando en un encuentro furtivo. Saben que el deporte es la debilidad la mayoría de los chicos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Provocan con unos labios bien pintados con gloss. Saben cómo usar muy bien este atributo, porque sin importar si son carnosos o finos, la boca se convierte en el foco cuando así se lo proponen. Más de uno cae en la tentación.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Uno de los puntos más seductores de ellas son sus pensamientos, la forma pícara en cómo juegan con las palabras, la madurez emocional cómo se expresan, son la carnada perfecta para cualquier sapiosexual que no puede resistirse a las cancerianas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Ellas son atractivas precisamente porque no dan su brazo a torcer, les encanta el juego de la seducción y la ponen difícil, pero no tanto para que ellos no pierdan el interés, lo que las convierte en mujeres interesantes que quieren descubrir.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Cuando sienten alguna conexión con algún hombre comienza el juego, las frases en doble sentido, dejar algo a la imaginación, y estar seducir mientras se está ante otros, como a escondidas, es lo que las convierte en unas chicas sexies.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Atrapan fácilmente la atención de cualquier hombre porque no se quedan pasivas a que las cosas ocurran, las escorpianas van a buscar la adrenalina con el coqueteo, es gusta iniciar el proceso y mantener la mayor parte del tiempo el control.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Son mujeres que saben muy bien qué parte del cuerpo mostrar para dejar mucho a la imaginación y poco a poco van entregar al chico, de modo que esta dosificación las convierte en unas chicas bastante sensuales para cualquiera.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Tienen un buen sentido del humor, estar a su lado es seguridad de que habrá risas y diversión, algo que llama mucho la atención, porque son percibidas como poco complicadas, y se convierte en un buen gancho para captar la atención del chico que les gusta.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Las nacidas en este mes se meten a cualquier hombre en el bolsillo por el buen trato que dan, son sutiles, amorosas, encantadoras y, por ende, sexies. ¿A quién no le gusta que lo traten bien? Ellas estudian al chico y luego saben muy bien cómo agradarlos para conquistarlos.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Cuando la conexión con el chico es sólida y más duradera, no dudan en expresarle cuáles son esas fantasías sexuales que desea cumplir, cómo les gusta disfrutar del sexo y las locuras que les gustaría experimentar a su lado.