Mujer se vuelve viral tras burlas en TikTok sobre su esposo fallecido pero deja valiosa lección a sus seguidores

Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, es natural sumergirse en un torrente de emociones que van desde la tristeza profunda hasta la nostalgia y el pesar. Sin embargo, más allá de la tristeza y el sufrimiento, existe un enfoque alternativo: encontrar la luz y el humor en medio de la oscuridad.

PUBLICIDAD

Ésta puede ser una perspectiva que no todos consideran de inmediato pero puede resultar sorprendentemente sanadora y la familia Rosenthal (@itstherosenthals) lo ha demostrado a través de su divertido contenido en TikTok.

La muerte es inevitable y la forma en que la enfrentamos puede variar enormemente. En lugar de sumergirse en la tristeza perpetua, la matriarca Robin, quien se describe como “la mamá del Internet”, ha encontrado consuelo y sanación tras la muerte de su esposo, celebrando su vida y haciendo burla de su muerte.

Aunque junto a sus hijos, Robin hace videos cómicos de todo tipo, con la celebración del Día del padre, optó por compartir la peculiar forma en la que recordó a su pareja Mark.

“¡En vivo desde el cementerio, es día del padre!”.

“Ésta es mi prueba para ver cuál es la mejor papa frita y junto a Mark”, comienza el video en el que se muestra comiendo sobre la tumba de su esposo.

“Toma Mark, aquí va una papa frita”, dice mientras comparte el momento en el que la arroja hacia su tumba, mientras come el almuerzo junto a su tumba. “Hora del lunch con papá”, se escucha a su hijo, quien está filmando.

PUBLICIDAD

“Mi nombre es Robin, mis papas fritas son de McDonald’s y mi recuerdo favorito de Mark es cuando prendió la cocina con fuego. ¡Por dios Mark, cómo pudiste hacer eso!”, señala Robin en otro video.

Los creadores de contenido como Robin utilizan el humor y la ligereza para explorar el tema de la pérdida, creando contenido que no solo evoca risas, sino que también promueve una reflexión más positiva sobre la vida y la muerte. A través de sus vídeos cómicos o historias divertidas, parece ayudar a normalizar el proceso de duelo, mostrando que es válido encontrar momentos de alegría incluso en los tiempos más difíciles.

Lejos de parecer extraño, el humor de Robin y su familia ha fascinado a internautas quienes incluso les agradecen por mostrar contenido respecto a la muerte de un ser querido que no sea abrumador, sino que muestre un lado más ligero y divertido.

“Mark parece que tenía muy buena vibra!”. “Siento que Mark era un gran tipo”. “El verdadero mis traumas mis chistes”. “Con tantos videos tan divertidos, hasta yo extraño a Mark”. “Ahora entiendo el humor de Robin, es lo que Mark hubiese querido, que le arrojaran papas fritas a su tumba”. “Perdí a mi papá hace poco y pensé que esto me haría llorar pero ahora estoy sonriendo”. “Tus videos me hacen feliz, me recuerdan que es mejor reír junto a ellos por la vida que tuvieron, no pasar llorando su muerte”, expresan usuarios.

El humor puede ser una herramienta poderosa para enfrentar el dolor. No se trata de minimizar la tristeza, sino de encontrar una forma de aceptarla y transformarla. Al compartir anécdotas cómicas o momentos hilarantes que involucren al ser querido, se pueden crear memorias que no solo honren su vida, sino que también alivien el peso del duelo para quienes quedan atrás.