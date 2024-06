Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 10 al 13 de junio

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de la semana cuál es la carta del tarot que te acompañará con su energía, para que así tomes las mejores decisiones en diversos ámbitos de tu vida, como en el trabajo, el amor y tu entorno familiar.

Si quieres que la abundancia llegue a tu vida, sabrás cuáles son tus colores de la fortuna para que los uses en tu ropa o para pintar tu casa. Conoce también cuáles son los números de la fortuna y tu mejor día de esta semana.

Mhoni Vidente te dice también si en el amor debes abrir la puerta de tu corazón a una personas nueva de un signo que sea más compatible contigo. O si es una buena idea dejar que alguien del pasado de nuevo te manifieste su cariño.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Estrella” te ilumina esta semana con una racha económica favorable; sin embargo, recuerda analizar tus gastos y pagos para mantener la estabilidad. No te dejes vencer por las envidias, tu signo es fuerte y puede superar cualquier obstáculo que se presente. Cambios en la universidad están por llegar y proyectos a futuro se encuentran en marcha. Ten cuidado con enredos amorosos, mejor evita problemas. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos 07 y 21; tus colores para atraer las buenas energías azul y rojo, y tus signos compatibles son Escorpión, Sagitario y Capricornio. No retrocedas ante los errores, aprende de ellos y sigue adelante. La suerte te acompaña, no te estanques, el movimiento es tu clave. A veces tu impulsividad y control hacia tu pareja y cercanos pueden generar problemas, trabaja en controlar tu temperamento y busca la felicidad.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” en tu horóscopo te invita a expandir tus horizontes laborales, busca nuevas oportunidades de crecimiento, porque la abundancia se encuentra a tu alcance. Ten cuidado con la soberbia y comentarios imprudentes, evita conflictos innecesarios. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 03 y 08; tus colores el amarillo y rojo, y tus signos compatibles para el amor son Piscis, Virgo y Capricornio. Ten cuidado con personas poco confiables y mal de ojo, mantente alerta ante la energía negativa. Concéntrate en tus estudios para evitar problemas. Organiza tu tiempo y pon atención a posibles fraudes o problemas bancarios. Tienes una celebración familiar en puerta. Una empresa internacional te contacta para un nuevo proyecto laboral. Evita la terquedad, a veces las cosas fluyen solas, no fuerces nada para que se dé a tu favor.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” te invita a la calma y el análisis antes de tomar cualquier decisión. Nuevas oportunidades de crecimiento se te presentan, junto a la posibilidad de recibir dinero extra. Tu cumpleaños trae consigo una racha de energía positiva y un regalo especial, celebra tu vida y disfruta de este momento favorable. Tramita tu seguro de gastos médicos para mayor tranquilidad. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 14 y 28; tus colores para atraer la fortuna son plata y rojo, y tus signos compatibles para el amor son Acuario, Aries y Libra. Realiza operaciones de compra o venta que te traerán ganancias. Recuerda tu habilidad para el comercio, el éxito está en tus manos. Aprovecha tu tiempo en el trabajo, eres conocido por tu cumplimiento y responsabilidad. Ten cuidado con las envidias de tus compañeros, evita presumir tus logros.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol” te anuncia días mágicos donde tus deseos se cumplirán y tu espiritualidad se eleva, este es el momento ideal para alejarte de personas tóxicas que agotan tu energía positiva. Tu carta te invita a visitar la playa y disfrutar de unas vacaciones con tus seres queridos. Tramita un préstamo para casa o coche. Un amor lejano te llenará de alegría. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos 23 y 30; tus colores el azul y el verde, y tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Piscis. Analiza un cambio de trabajo y considera iniciar tu propio negocio, este es un momento de crecimiento profesional. Tramita tu pasaporte o residencia extranjera, ya que un viaje al extranjero con tu pareja se aproxima para celebrar tu cumpleaños en julio. Recuerda que tu signo busca relaciones serias y duraderas, este es tu momento para encontrar el amor verdadero.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot que te trae un mensaje claro: eres capaz de superar cualquier obstáculo que se te presente, tu fuerza espiritual y tu determinación te llevarán al logro de tus metas. Este es un momento ideal para multiplicar tus ingresos, aprovecha las oportunidades. Evita los excesos de alcohol y comida, busca el equilibrio en tu vida. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 06 y 12; tus colores para atraer la fortuna son blanco y rojo, y tus signos compatibles son Aries, Géminis y Sagitario. La carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot te trae suerte en juegos de azar y lotería. Reflexiona sobre tu vida amorosa, es momento de crecer y dejar atrás la etapa de inmadurez. Eres el alma de las fiestas, disfruta organizando reuniones familiares. Un amor del pasado podría regresar, pero ten cuidado de no reabrir viejas heridas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot te anima a realizar cambios positivos en tu vida, este es el momento perfecto para hacerte una cirugía estética, ponerte a dieta, ejercitarte más y amarte a ti mismo; es decir, eleva tu autoestima. Madura en la toma de decisiones y no cometas los mismos errores del pasado. Tramita tu Seguro Social o pensión y considera volver a estudiar, que siempre es bueno aprender algo. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos 17 y 26; tus colores el verde y amarillo, y tus signos compatibles son Tauro, Acuario y Capricornio. Recibes un reconocimiento económico en tu trabajo y preparas un informe mensual para tus jefes. Tienes muchos compromisos familiares y compras regalos, eres un signo muy detallista. Un amor del pasado podría regresar, pero es momento de cerrar ciclos y abrirte a nuevas relaciones que te hagan sentir mejor.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Dos amores rondan tu corazón, toma una decisión y elige con quién deseas construir una relación estable. Tu naturaleza sociable te lleva a buscar compañía, pero no te conformes con menos de lo que mereces, no dejes que se aprovechen de ti. Tu carta de esta semana es “El Ermitaño”, así que no estás solo, en los momentos difíciles contarás con el apoyo incondicional de personas queridas que te ayudarán a superar cualquier obstáculo. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, enfrentas rumores de que andas con alguien que ya tiene pareja, sé discreto y evita malos entendidos. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 18 y 27; la suerte te llega con los colores naranja y rojo y tu mejor compatibilidad para el amor es con Capricornio, Acuario y Géminis. Tu intuición te impulsa a expandirte, di no al estancamiento y atrévete a explorar nuevas oportunidades.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” te guía en este viaje astral, y como te encuentras en tu mejor momento, aprovecha para materializar sueños y alcanzar tus metas. Resuelves asuntos legales pendientes, como divorcios, escrituras o trámites universitarios. Tu cambio de trabajo está a la vuelta de la esquina, no te desanimes, la prosperidad y la abundancia están en camino. Leo, Cáncer y Piscis son tu mejor compatibilidad amorosa; la abundancia te llegará con los colores amarillo y rojo; la surte la conseguirás con los números 11 y 35, y tu mejor día será el lunes. Te esperan días llenos de compromisos, mantén una actitud positiva para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de crecimiento que se presenten. Recibirás una invitación a una fiesta donde te divertirás muchísimo y conocerás gente nueva. La cigüeña está a punto de llegar y la familia se expandirá.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

No escatimes en invertir en ti mismo porque es un símbolo de nuevos comienzos y éxito. Potencia tus habilidades, inscríbete en un curso de ventas y liderazgo que te abrirá puertas en el ámbito profesional. Un golpe de suerte te llevará a conocer a alguien especial con quien podrás construir una relación verdadera y duradera. Disfruta de compras de ropa y un cambio de look que te hará sentir radiante y seguro de ti. Es momento de que madures y realices un balance de tu vida, analiza tus acciones, conserva lo que te aporta y despídete de lo negativo que no te deja avanzar. Se avecinan cambios en tu entorno laboral, mantente alerta y atento a las oportunidades que se presenten. Tu mejor día será el jueves; el rojo y amarillo son tus colores de la fortuna; Aries, Leo y Virgo son tu mejor compatibilidad amorosa y tu carta en el horóscopo del tarot es “El Juicio”.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana tu mejor día será el viernes; tus números mágicos son 13 y 33; tus colores de la fortuna son rojo y amarillo, y tu mejor compatibilidad para el amor son los signos Tauro, Géminis y Virgo. La carta de “El Diablo” te dice que estás rodeado de personas tóxicas que buscan aprovecharse de ti, así que analiza tu círculo social y despídete de las energías negativas que te impiden avanzar. Esta carta también representa la abundancia y el éxito en negocios, adelante con esos proyectos que tengas en mente. Es momento de madurar y tomar decisiones cruciales sobre tu futuro, reflexiona sobre lo que deseas y hacia dónde quieres dirigir tu vida. Te llega una propuesta laboral irresistible, una empresa internacional te busca para ofrecerte un puesto bien remunerado. Controla tu temperamento, este es un momento para la madurez y tomar decisiones de largo plazo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es momento de hacer una limpieza en tu círculo social, elimina las amistades tóxicas que te restan energía y roban tu tiempo, mejor rodéate de personas positivas que te impulsen a crecer. Te llega la propuesta de iniciar un negocio propio, analízala bien, confía en tu talento y emprende este nuevo reto con entusiasmo. La carta de “El Emperador” te dice que es momento de brillar y alcanzar todo lo que te propongas, analiza tus opciones, confía en tu intuición y ve tras tus sueños con determinación, porque alcanzarás el éxito. Toma decisiones firmes, no temas defender tus ideas. Te ocuparás de asuntos relacionados con el Seguro Social y la pensión de algún familiar. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 20 y 29; el verde y blanco son tus colores para atraer la fortuna, y tu mejor compatibilidad para el amor es con los signos Sagitario, Libra y Géminis.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Torre” te impulsa a tomar las riendas de tu vida, perseguir tus sueños y construir un futuro próspero y feliz. Enfócate en lo positivo, rodéate de personas que te apoyen y no tengas miedo de enfrentar los desafíos que se presenten. Cáncer, Escorpio y Capricornio son tu mejor compatibilidad para el amor; tus números de la suerte con 04 y 25; la abundancia te llega con los colores azul y verde, y tu mejor día es el martes. Conseguirás la estabilidad económica y sentarás las bases para un patrimonio sólido. Eres un ser cariñoso y buscas el amor verdadero, pero debes enfocarte en construir relaciones constructivas y sanas. Aprovecha las oportunidades para ampliar tus horizontes y perseguir tus sueños académicos. Protege tu energía de las malas vibras y envidias que te rodean en tu entorno laboral, no permitas que la negatividad te afecte y te frene.