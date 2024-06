La Luna Nueva trae una lección karmica para 5 mujeres del zodiaco

Virgo

Los nativos de este signo deben estar en equilibrio y ser sensatos para ser menos racionales y así evitar caer en criticas destructivas que los lleven a tener enemistades. Así que deben manejar muy bien sus relaciones ya sean familiares, amistades o pareja y asumir que las diferencias existen y que no todo el mundo puede estar de acuerdo con tu punto de vista. Deja las indecisiones y trabaja la autoconfianza para entender que las relaciones no son un juego de poder, sino un trabajo en equipo con responsabilidades compartidas.

Escorpio

Las mujeres nativas de este signo tiene que afrontar retos en sus relaciones y evitar estar a la defensiva porque siempre querer picar adelante lo que genera es conflictos y nadie más propenso a la ira que las escorpianas. Cuando tengas que pedir ayuda, hazlo porque el orgullo y el ego no lleva a nada favorable. Estar en soledad constantemente no te permite mirar el mundo con positivismo y vencer los miedos en cualquier ámbito de la vida.

Sagitario

Este signo debe afrontar las desilusiones con mucha entereza y buscar resolver las diferencias con mucha calma. Lo principal es dejar los egoísmo y ser lo más tolerante posible con aquellas personas que a veces no son delicadas a la hora de expresarse. La recomendación es analizar muy bien cada palabra y evitar caer en las provocaciones que te lleven la paciencia al límite. Si ese momento llega, respira profundo antes de explotar o decir algo que pueda ofender.

Capricornio

Los nacidos bajo la influencia de este signo son muy críticos y deben medirse a la hora de plantear debates que generen arraigadas diferencias. También deben evitar la queja porque todo le que pasa en negativo no se lo pueden atribuir solo a la mala suerte. Además, hay decisiones que no han sido las más acertadas y hay que asumirlas para no estar con sufrimientos y arrepentimientos. Las victorias, celebrarlas pero con discreción.

Acuario

Si algo tienen las mujeres de este signo es que no le gustan las imposiciones y les encanta figurar en el poder, pero cuidado porque eso puede traer conflictos a tu vida. Necesitan cultivar la empatía, la comprensión y el pensamiento flexible y evitar discutir innecesariamente. Les encanta llenarse de trabajo y más responsabilidades de las que pueden asumir por quedar bien y para eso deben ser muy organizados porque hay otros placeres de la vida que te puedes perder y eso no es justo.