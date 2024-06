Mamá cumple sueño de irse de intercambio después de sus 40 años y ahora es una inspiración viral en TikTok

La maternidad es un viaje extraordinario lleno de amor, alegría y crecimiento personal, pero también puede ser abrumador y consumir una cantidad significativa de tiempo y energía. Para muchas mujeres, el desafío de equilibrar las demandas de la crianza de los hijos con sus propios sueños y aspiraciones puede resultar difícil de conciliar.

En medio de las tareas diarias, los compromisos familiares y las responsabilidades domésticas, es fácil que muchas terminen postergando sus propios deseos y metas personales. Sin embargo, una joven compartió en TikTok una valiosa lección sobre una valiente movida que hizo su mamá y que ahora está siendo inspiración para muchas.

La usuaria @ally.ard publicó un video en el que relata cómo su mamá, estando ya casada y con hijos tomó la decisión de cumplir su sueño de irse de intercambio, pues no pudo hacerlo antes de formar una familia.

“Mi mamá se fue de intercambio. Mi mamá está casada tiene dos hijos y nos sentó a todos y dijo: ‘bueno yo siempre me he querido ir de intercambio, nunca me pude ir, me voy a ir ya. Se fue para Malta y Londres seis meses a amprender inglés. Ella igual ya sabe inglés pero se fue a reforzarlo. Aquí está ella con sus amigos en su curso de inglés”, relata la joven, mientras muestra imágenes de su mamá en su viaje.

Aunque esto sucedió hace unos años, la joven quiso compartirlo con sus seguidores con el fin de demostrar que “nunca es tarde” para cumplir sueños.

“Estoy super nostálgica y estoy pensando en lo valiente que fue su decisión. Se fue, viajó sola por el mundo. Seis meses no es muchísimo tiempo pero seis meses estando lejos de la casa creo que es una decisión que hay que aplaudir. Así que mi TikTok del día va dedicado a mi mamá que es una persona muy valiente”.

El video generó muchas reacciones y dejó ver cuántas personas han postergado sus sueños y ahora se sienten motivadas para hacerlos realidad. “Pero no se quedó con las ganas, como mamá primeriza la admiro totalmente”. “Esas decisiones se deben normalizar se llama vivir la vida si se tiene la posibilidad se debe hacer lo que te nace sin importar la edad”. “Woooew y yo pensando que ya no se puede!!! ahora necesito averiguar más y hacerlo”, se lee.

Algunas incluso compartieron que también se atrevieron a hacer esa pausa. “A los 38 trabajaba 10 hs por dia y hacia todo lo de la casa y colegio con hijos de 9 y 5 años. Me fui 13 días a Europa con una amiga, poco pero se quedaron con su papá. hoy tengo 44 y no me arrepiento”. “Tengo dos hijas, de 21 y 19, tengo 41 y decidí en oct/23 venir a españa hacer un master y ha sido una experiencia muy bonita y también he viajado. Súper tmb x tu mami”.

Cumplir tus sueños es posible sin importar la edad que tengas

Posteriormente, la joven compartió un video explicando cómo le hizo su mamá para irse de intercambio teniendo más de 40 años. “¿Cómo hizo mi mamá para irse de intercambio después de sus 40 años, casada y con dos hijos. Lo primero fue que obviamente nos alineamos entre todos, hubo conversaciones con mi papá y estuvo super de acuerdo con que mi mamá se fuera. Se fue con una agencia que se llama @Studyunion_ y con ellos cuadraron todo el tema de la escuela y era un programa para mayores de 30 que creo que eso es lo que muchos preguntan”.

Y continuó explicando que una de las mayores ventajas fue que no era un intercambio en el que ella iba a estar con gente universitaria sino de su edad. Asímismo reveló que su mamá “vivió la experiencia completa” al vivir en una casa con una familia y roomies de otros países, además de que al terminar sus estudios, pudo viajar a otros países y hasta hacer el famoso Camino de Santiago.

El mensaje clave es este: nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. La edad no es una barrera insuperable, y cada día es una nueva oportunidad para dar un paso hacia adelante en la dirección de tus aspiraciones más profundas. Ya sea que tengas 30, 40, 50 o más años, tus sueños siguen siendo válidos y alcanzables. Todo lo que se necesita es un poco de valentía, determinación y fe en ti misma para comenzar el viaje hacia la realización personal.