Hombre regaló un iPhone a su pareja pero la mujer lo vendió para llevar a su esposo a España

Los abordajes y preguntas incomodas en las calles se han transformado en una dinámica repetitiva dentro de las plataformas digitales, particularmente en TikTok donde casos particulares se hacen virales en cuestión de horas.

La semana pasada, en el perfil Alitealivia, se publicó un video donde un joven responde al cuestionamiento: “¿Qué es lo más caro que te han regalado?”. El mismo acota que brindó a su pareja un iphone, lo cual terminó siendo su mayor error.

En el corto video señaló que al obsequiar el teléfono celular se percató que su pareja ni siquiera lo abrió. Incluso, la misma lo guardó, pero el destino que tuvo el mismo fue contrario a lo pensado.

Mientras le parecía que cuidaba la integridad del mismo, la mujer en cuestión vendió el aparato tecnológico para poder acceder a un boleto de avión. Este pasaje era para su esposo que residía en Venezuela.

“Ella no lo abrió al momento, lo cual me pareció raro. Ya más adelante me enteré que había vendido el iPhone para comprarle el viaje a su esposo de Venezuela”, comentó con un gesto de incomodidad el sujeto en cuestión.

Reacciones

No faltaron los comentarios donde se burlaron de la situación, al igual que resaltaron que no se puede generalizar que las mujeres de esta nacionalidad llanera tiene este tipo de actitudes.

El video en cuestión acumuló cerca de 100 mil me gusta, así como miles de guardados y comentarios. En el perfil señalado, se puede observa cientos de situaciones donde personajes son víctimas de la falsa amistad y amor no recíproco.