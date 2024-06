La gran alineación planetaria: 5 signos que tendrán éxito y abundancia en junio

Junio empieza con una gran carga energética, pues este lunes 3 se desarrolló una gran alineación planetaria, que estuvo conformada por seis cuerpos celestes. Se trataron de Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que poco antes del amanecer dieron este espectáculo en el firmamento, desde la constelación de Tauro.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía, Star Walk, este evento celestial se extenderá unos días más. La próxima gran alineación será en dos meses, el próximo 28 de agosto, también en la mañana, y tendrá como protagonistas a Mercurio, Marte, Júpiter, Urano, Neptuno y Saturno.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tu capacidad creativa estará a millón por esto te llegarán muchas oportunidades de oro para avanzar en lo que tanto sueñas. Tienes la habilidad de oler a kilómetros cualquier buen chance y esta vez no será la excepción. Se e abrirá los caminos y conocerás a algunas personas que te sumarán mucho. Te aportarán conocimiento valioso, con el que trabajarás. Es posible que tengas un ascenso o traslado a un área donde te exigirán más, pero también percibirás más dinero.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Por fin tendrás el valor para finiquitar una situación que consume tu energía y vitalidad. Lo que antes parecía imposible, ahora lo concretarás. Lo que te hará sentir empoderada y muy segura de ti. Aunque estás consciente de que se viene un periodo difícil, también estás clara de que es una medida necesaria para un mejor comienzo y obtener el balance que necesitas para tu vida. Contarás con grandes personas que te brindarán todo su apoyo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Atrás quedarán esos tiempos de austeridad, porque te darán todo lo que has labrado en tanto tiempo. También una oportunidad majestuosa. Pudiera ser a través de una buena propuesta laboral o porque por fin obtengas las ganancias de lo que cosechaste en otrora. Tu paciencia y constancia será premiadas por el cosmos. Es momento de pedir, y hacerlo de buena manera porque se te concederá mucho.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Recuperarás eso que perdiste a inicio de año, posiblemente esté relacionado con tu salud o la de un familiar. Lo cierto es que ahora estarás más tranquila y te enfocarás en nuevos proyectos, que durante todo este tiempo has reestructurado. Tienes mucha vitalidad e ímpetu, genial para meterle el pecho a estas metas más realistas y que consolidarás con mucha rapidez. Te sentirás orgullosa de ti.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Habrá una gran depuración en tu vida. Ya es hora de que salgas de ella todas esas personas que no te valoran tu tiempo, para quienes no eres prioridad. Comenzarás a clasificarlas y notarán tu cambio, pero ya no habrá marcha atrás, porque estás en otro nivel en el que necesitas poner tu atención en lo que verdaderamente interesa y en quienes sí quieren mejorar, aportar y demostrarte su afecto.