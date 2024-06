Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 3 al 6 de junio

Para esta semana del 3 al 6 de junio, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos qué te espera en el terreno del amor, si alguien del pasado de nuevo llegará a tu vida o es preferible que busques la felicidad con otra persona de un signo más compatible.

PUBLICIDAD

Conocerás también cuál es tu carta del tarot y qué te depara el destino en el terreno de económico, si todo tu esfuerzo se verá recompensado con un aumento de salario o con un nuevo puesto que te llevará de camino a la prosperidad.

Mhoni Vidente también te revela si alguna traición está cerca de ti, por lo que debes analizar tus amistades y decirle adiós a las personas que te están robando la energía, porque no todos te quieren verte triunfar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El carruaje”, la cual te impulsa a avanzar sin freno hacia tus metas, así que ahora debes visualizar el éxito, ya que este martes será clave. Los colores que te ayudarán a atraer la buena suerte son el amarillo y el naranja. Libra, Capricornio y Sagitario son tus aliados zodiacales para encontrar el amor. El Sol, astro rey dominante, te llena de fuerza y confianza para brillar en el trabajo y los negocios. Sorpresas amorosas y economía en alza te esperan. Ojo con la soberbia y el apego material, que pueden afectar tu vida personal. Esta semana, un viaje en avión y una propuesta laboral se asoman y te darán prosperidad. En el amor, la desconfianza es normal en tu signo, pero el diálogo siempre es la mejor opción. Un golpe de suerte te llegará el 17 de abril con los números 00, 21 y 33, con ellos llegará la fortuna a tu vida, no la desaproveches.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot brilla sobre ti, por lo que este es tu momento para destacar con fuerza y alcanzar tus sueños. Sigue adelante con determinación, tu mejor día será el miércoles; tus números 11 y 15 te traen suerte, y el blanco y el verde son tus colores de la fortuna. Virgo, Capricornio y Acuario serán tus aliados zodiacales para encontrar el amor. Mercurio te domina esta semana, agudizando tu mente e inteligencia para superar cualquier obstáculo; la sinergia entre tu signo y este planeta es perfecta para la productividad y los negocios. Espera un excelente desempeño laboral, con oportunidades para cerrar contratos lucrativos. Recuerda que, aunque eres uno de los signos más fuertes, también eres el más terco, pero mide tus palabras y acciones para evitar conflictos. En esta semana te esperan revisiones médicas para asegurarte de tu bienestar.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Diablo” en el horóscopo del tarot, la cual te traerá abundancia, Géminis. Es el momento de aumentar tu patrimonio y crecer profesionalmente, pero ten cuidado con los chismes y la gente tóxica, aléjate de ellos. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 17 y 29, y tus colores de la suerte son el naranja y el amarillo. Virgo, Capricornio y Acuario serán tus aliados zodiacales para una relación sentimental. Venus te domina esta semana, encendiendo tu sensualidad y carisma, por lo que las relaciones públicas y los negocios prosperarán. Es posible que formalices una relación amorosa y hasta que te conviertas en padre o madre, pero ojo con la pereza, la falta de ejercicio y las infidelidades que Venus puede incitar. Cuida tu salud y pareja, especialmente de las infecciones sexuales. Te esperan muchas juntas y cambios de personal en el trabajo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Sol”, por lo que se iluminará tu camino hacia la solución de tus problemas financieros, y además un dinero inesperado llegará a tus manos, brindándote mayor estabilidad. Un amor lejano te busca con intenciones serias, analiza la situación. Piscis, Aries y Escorpión serán tus aliados zodiacales para encontrar el amor. Tu mejor día será el viernes; el azul y el rojo son tus colores de la abundancia, y tus números mágicos el 13 y el 22. La Luna te domina esta semana, creando un equilibrio perfecto entre tus deseos: una relación de pareja estable y un ambiente laboral excepcional. Tus habilidades de comunicación y liderazgo brillarán en el trabajo, haciéndote destacar. Recuerda no abandonar tus estudios universitarios y enfócate en terminar todo lo que emprendes, los de tu signo son perfeccionistas y buscan el reconocimiento.

PUBLICIDAD

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Fuerza” te salió en el horóscopo del tarot, la cual te invita a sanar tu cuerpo y espíritu de los rencores acumulados, es hora de que te enfoques en ti mismo y dejes atrás el pasado que te lastima. Tu mejor día será el jueves; los números 07 y 28 te traerán suerte; el rojo y el morado serán tus colores de la fortuna. Aries, Acuario y Sagitario serán tus aliados zodiacales en lo sentimental. Marte domina tu signo esta semana, impulsándote a una completa reinvención personal, deja atrás la mala suerte y enfréntate a nuevos retos con ímpetu incansable; el planeta también te convierte en un líder nato, capaz de alcanzar la cima en cualquier ámbito, especialmente en lo empresarial. Una sorpresa laboral mejor pagada te espera, pero recuerda que “el que no habla, Dios no lo oye”. Pide lo que mereces y no tengas miedo de negociar; sin embargo, ten cuidado con la agresividad.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta “El As de Oros” en el horóscopo del tarot, que te trae suerte y positividad, Virgo. Avanza sin miedo ante cualquier obstáculo y cree en tu capacidad para lograr tus sueños. Tus números mágicos son el 07 y el 28; tus colores el rojo y el morado, tu mejor día el miércoles, y tus aliados zodiacales para el amor son Libra, Capricornio y Aries. Júpiter, uno de los planetas más grandes, te domina esta semana, amplificando tu suerte en negocios nuevos y juegos de azar. Tu signo busca constantemente el amor compatible, así que sal a fiestas y reuniones para ampliar tus posibilidades en el ámbito amoroso y laboral. Te esperan juntas de trabajo con cambios o reajustes de personal. Si decides retomar tus estudios, un curso de idiomas te resultará muy beneficioso. Cuida tu salud, especialmente tu intestino y estómago, ya que podrían ser tu punto débil en estos días.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Las estrellas se alinean a su favor, la carta de “El Mundo” es la que te salió en el horóscopo del tarot, la cual te indica que estás en el pico de tu potencial para reinventarte y sacar lo mejor de ti. Deja atrás las indecisiones y toma las riendas de tu destino. En el ámbito económico, la prosperidad está a la vuelta de la esquina, un golpe de suerte te sorprenderá con un reconocimiento laboral, así que aprovecha este impulso para materializar tus sueños y alcanzar el éxito que tanto anhelas. El lunes será tu día de la fortuna; Sagitario, Acuario y Géminis son tu mejor compatibilidad para el amor; tus números mágicos son 03 y 04, y la abundancia llega con los colores azul y morado. Saturno será el planeta que te regirá. Si buscas pareja, ábrete a nuevas posibilidades, el amor llegará cuando menos lo esperes, elige a alguien que te haga crecer y te complemente en todos los sentidos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para los Escorpiones en pareja, esta semana traerá algunas tensiones y celos, por lo que es importante que mantengas la calma, evites discusiones acaloradas y cultives la confianza; recuerda que el amor verdadero se basa en el respeto y la comprensión. La carta de “El Juicio” en el horóscopo del tarot te anuncia un momento crucial para definir tu rumbo y alcanzar el crecimiento profesional. Estás especialmente dotado para el éxito, así que no dudes en perseguir tus sueños con determinación. El lunes será un día especialmente favorable, llegará dinero extra a tus manos. Tienes una inclinación natural hacia las ventas, y ahora la influencia del planeta Urano potenciará aún más tu éxito. Tu día afortunado es el lunes; tus números mágicos son 31 y 33; Naranja y verde son tus colores de la prosperidad, y tu mejor compatibilidad amorosa es con alguien de Piscis, Cáncer o Leo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El viernes será tu mejor día; tus números de la suerte son 01 y 19; la abundancia te llega con los colores rojo y amarillo, y tu mejor compatibilidad para el amor es con Sagitario, Aries y Cáncer, mientras que Neptuno es tu planeta regente. La carta de “El Emperador” en el horóscopo del tarot te anuncia un momento dorado para iniciar ese nuevo proyecto que tanto has esperado. En el ámbito profesional, se abren puertas inimaginables, con tu característico entusiasmo y determinación, el éxito se encuentra asegurado. La felicidad te sorprende a la vuelta de la esquina. Un nuevo amor podría llegar a tu vida, llenándola de pasión e ilusión. Si ya estás en pareja, una sorpresa inesperada está en camino. Momento ideal para dejar atrás el rencor y los enojos, perdonar y soltar te libera de cargas negativas y te permite avanzar hacia la felicidad plena.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Dedica tiempo a realizar ejercicio y procura llevar una alimentación balanceada, eres vanidoso por naturaleza, y cuidar tu imagen te hará sentir mejor contigo mismo. La carta de “El Loco” te invita a un momento de madurez crucial, dile adiós a esas amistades tóxicas y amores que solo drenan tu energía. Recuerda que estás en un proceso de crecimiento profesional imparable hacia el éxito. Tu mejor día de la semana será el martes, ideal para tomar decisiones importantes y deshacerte de lo que te impide avanzar. Marte, el planeta que será tu regente de esta semana, te impulsará hacia un resurgimiento profesional sin precedentes, aprovecha este momento para brillar y alcanzar el éxito que tanto anhelas. Tauro, Leo y Virgo son con quienes encontrarás mejor compatibilidad en el amor, tus números mágicos son 16 y 30, y tus colores de la abundancia son plateado y rojo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana te regirá el Sol, el cual te dará toda la buena energía que requieres; tu día de la fortuna es el jueves; 08 y 29 son tus números de la surte, y la prosperidad la conseguirás con los colores naranja y rojo. Tu mejor compatibilidad amorosa es con las personas de Tauro, Géminis y Leo. La carta de “La Rueda de la Fortuna” anuncia un momento crucial para que tomes las riendas de tu destino. Todo lo que anhelas requiere esfuerzo y sacrificio, pero estás en el momento perfecto para construir tu patrimonio y encontrar estabilidad en el amor. Debes estar atento a posibles traiciones, tanto en el amor como en las amistades. Un amor del pasado, posiblemente de Tauro o Libra, podría regresar a tu vida, te aconsejo que seas más fiel y estable en la relación. Tu signo, en conjunto con la energía solar, es una combinación perfecta para la aventura y los cambios radicales.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” en el horóscopo del tarot te anuncia un momento de gran poder personal. Es hora de que pidas lo que deseas con total seguridad y convicción, porque el universo conspira a tu favor para concederte tus sueños, no dudes de tu potencial para ser alguien grande en la vida y alcanzar el éxito económico. El miércoles será tu mejor día; tus números mágicos son 20 y 25; la fortuna llega con los colores azul y blanco, mientras que Virgo, Escorpión y Capricornio son tu mejor compatibilidad amorosa, y tu planeta regente es Mercurio, el cual te impulsa a realizar grandes cambios en tu entorno laboral. Liquida tus deudas y sana tu economía, recuerda que salir de estos pendientes te abrirá las puertas a la prosperidad. En el amor, la felicidad te sorprende a la vuelta de la esquina. Las verdaderas amistades se fortalecerán y te brindarán apoyo incondicional.