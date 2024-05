Ellas son las 5 mujeres del zodiaco que no ruegan amistades y mucho menos amores

Muchas personas suelen aguantar por amor, atención o apego en las amistades y las relaciones de pareja, pero en el horóscopo hay cinco signos que cuando dicen no, no hay forma de puedan cambiar de parecer, porque son mujeres determinantes que no permiten que otros jueguen con sus sentimientos y valores.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Ellas son mujeres una autoestima bastante alta, que cuando sienten el desprecio la primera vez no se quedan a ver qué más sucede. Apelan por las puertas de la salida de emergencia, que solo abren en un solo sentido. Además, reflexionan sobre lo ocurrido para no volver a tropezar con el mismo tipo de personas o situaciones. Cuando están de buenas, te pueden dar una oportunidad más, pero si no es aprovechada, básicamente, caes en sus “cementerios personales”.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Las mujeres nacidas en Cáncer son determinantes, porque cuando ya han tomado una decisión, especialmente, de cortar relaciones de cualquier tipo, pues ya no hay marcha atrás. No habrá poder divino que las haga cambiar de parecer, porque dieron suficientes oportunidades para hacer las cosas bien, redimirse o cambiar, pero ante la apatía, prefieren salir de allí. No mendigan ni un segunda más ni de amor, ni de atención.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Son muy prácticas, no pierden el tiempo con personas que saben que no cambiarán o que no desean ayuda, por eso no se dan mala vida en pensar en terceros. Viven enfocadas en sus metas, aprovechan el tiempo en soledad para disfrutarse y analizarse. Eso sí, quien se gane su amistad, sabrá que será para siempre y, sobre todo, que la sinceridad estará por delante, aunque implique escuchar crudas verdades.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

La dignidad no se negocia. Muchas personas suelen confundir su amabilidad y espontaneidad con debilidad, pero se equivocan, por son mujeres con una gran fortaleza que les impide doblegarse tan fácilmente. Si tienen que podar el árbol genealógico, lo hace, porque el sentimentalismo lo deja de lado cuando se trata de prioridad su bienestar emocional y mental. También suelen ser muy claridosas con quienes se atreven a pasar sus límites, para que minimizarles la osadía.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No es no, y las decisiones las toman y fijan basados en hechos irrefutables, por eso que muchas personas las tildan de odiosas, porque ellas no permiten que otros quieran aprovecharse de su bondad y buenas acciones. Prefieren pasar largos tiempos solas que mal acompañadas, pero consiguen por fin quienes las valoran, se entregan por completo, sin temor a nada. Para ellas la lealtad no tiene precio. Ellas antes de caer en discusiones sin sentido, pues cierran la puerta en la cara para no abrirla más.