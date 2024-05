Las cinco mujeres del zodiaco que disfrutan como nadie su soledad

Para algunas personas es inconcebibles estar solos, incluso, van de relación en relación precisamente por ese temor a verse sin compañía, pero del otro lado de la acera están las mujeres del horóscopo que gozan de la soltería, de la soledad, porque es el momento en el que están con ellas mismas. Son selectivas, con una alta autoestima y muy fuertes.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Las mujeres nacidas en este signo tienen muy claros cuáles son sus límites y los respetan. Además, se conocen a la perfección, así pocas veces les importa por lo que otros puedan pensar o sentir de ellas, así que si estar sola es una opción para tratar con personas con malas vibras, criticonas o que les restan a sus vidas, pues no dudan en acomodarse y disfrutar de su buena soledad, pero con su compañía. No les gustan que nadie se inmiscuya en sus asuntos sin pedírselo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Son chicas bastante fuertes emocionalmente, con una autoestima sólida y esta es una de las razones por las muchas veces les cuesta la convivencia con los demás, ya que a veces no tiene filtros para comunicar sus opiniones. Así que, por lo general, prefieres estar solas y gozarse todo ese momento. No les interesa compartir los entretelones de su vida con otras personas y con quien lo haga debe sentir privilegiada porque se ha ganado un espacio demasiado especial.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Las chicas nacidas en este signo con frecuencia prefieren pasar desapercibidas, no les gusta llamar la atención, porque las incomoda, ya que prefieren trabajar arduo desde sus trincheras a que tener que dividir la carga con otros y tener que interactuar una y otra vez con quienes posiblemente no toleren que ellas tienen su mundo. Eso sí no le tienen miedo a explorar, ir solas conociendo lugares, porque eso las enriquece.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Ellas están claras con sus prioridades y gustos, por eso que no les importa esperar el tiempo que sea hasta encontrar a la persona adecuada con quien compartir sus días. La soledad no está entre sus temores, ya que aprovechan ese tiempo para reflexionar y explorar en su espiritualidad, edificar versiones mejoradas de ellas, porque con esto saben cómo hacer una buena oferta a otro para sumar en su vida.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

No es que sean mujeres introvertidas, sino mucho más selectiva con las personas que compartirán los roles que puedan asumir. No dudan en podar árboles genealógicos, si ven que algunos de sus parientes no les brinda paz, también cortar de raíz “amistades” convenientes. Ellas se van adaptando a la realidad que les va tocando sin reproches, viendo el lado positivo de lo que les va tocando a lo largo de su existencia.