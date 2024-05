¿No te responden en WhatsApp? Las señales para saber si te bloquearon, silenciaron o archivaron

Desde su lanzamiento hace más de una década atrás, WhatsApp no solo se volvió indispensable para la comunicación humana, también cambió por completo el mundo de las relaciones sociales.

La actividad a través de la aplicación puede ayudar a fortalecer lazos, pero también a tensarlos y romperlos. En el último caso, hay funciones que permiten a una persona a distanciarse de otras.

Bloquear a un contacto, silenciar o archivar un chat son tres de las opciones más usadas por los usuarios cuando quieren cortar un vínculo o dejar que este se deteriore al no responder mensajes.

La mayoría ha hecho uso de alguna de estas –o las tres– en algún momento de sus vidas. Pero, cuando somos nosotros los bloqueados, silenciados o archivados, ¿cómo podemos darnos cuenta?

Los indicios de que te bloquearon, archivaron o silenciaron en WhatsApp

Aunque la app de Meta no avisa cuando alguien nos bloqueó, silenció o archivó, hay indicios que pueden ayudarnos a darnos cuenta. A continuación, te contamos de cuáles se trata, según Debate.

¿Cómo saber si alguien te archivó en WhatsApp?

Un posible indicio de que uno de tus contactos te archivó en WhatsApp es una extensa tardanza en la contestación. Si envías algo, pero no te responden en un tiempo notable, podría ser señal de esto.

Por lo tanto, esa persona no recibe notificaciones de tus mensajes cuando los envías en la aplicación ni tampoco los verá hasta que decida revisar sus chats archivados y quizás no lo haga.

¿Cómo saber si alguien te silenció en WhatsApp?

Reconocer el silenciamiento en WhatsApp es más difícil. Una señal podría ser la ausencia de notificaciones cuando le envías a ese contacto. Si lo tienes cerca, puedes probar enviando algo.

Si su teléfono emite ningún sonido ni vibra, es posible te haya silenciado. Ahora, si no convives con este, un indicio puede ser que el destinatario no responda tus mensajes en un periodo dilatado.

¿Cómo saber si alguien te bloqueó en WhatsApp?

Si alguien te bloqueó en WhatsApp te darás cuenta por dos cosas. La primera es que te será imposible ver su estado en línea. La segunda y más evidente la verás cuando le envíes un mensaje.

Y es que estos solo mostrarán un check de color gris y no dos, indicando que el mensaje se ha enviado correctamente, pero no se entregó al destinatario y no ha llegado al dispositivo en cuestión.