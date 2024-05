“Y así empiezan los traumas”: Mamá hace broma de lengua falsa a su hijo y divide opiniones

Las redes sociales han transformado la forma en que interactuamos y compartimos nuestras vidas, abriendo debate sobre hasta dónde llegamos para ser vistos. Un ejemplo de ello, es la tendencia que ha ganado popularidad en los últimos años es la de los padres que hacen bromas a sus hijos con el objetivo con el fin de volverse virales.

PUBLICIDAD

Recientemente una mujer compartió un video en TikTok en el que le hace una broma a su hijo la cual consistía en jugar a “jalarse la lengua”, sin decirle que ella estaría usando una lengua falsa.

El pequeño, dentro de su inocencia inició el juego temeroso de lastimar a su mamá pero ella insistió que estaba bien que jalara fuerte de su lengua. En un momento, la mujer sale de cuadro y al regresar, le dice que vuelva a tirar. Es en ese momento que la lengua falsa se desprende de su boca, provocando una reacción de miedo en el niño y risas por parte de su madre.

Aunque muchos internautas lo tomaron con ligereza, diciendo que fue divertida su reacción, otros regañaron a la mujer por hacerle dicha broma a su hijo y hasta señalaron que “podría traumarlo”.

“No sé....creo que las bromas así quedan mejor para grandes, ellos son inocencia pura. Está chiquito”. “No sé si reírme o llorar al ver al niño muy asustado”. “Hay bromas que no son bromas”. “Y así empiezan los traumas”. “Y así años de terapia trauma y se pierde la confianza”. “Que buena broma 🙃 pero yo no tendría el corazón de hacerla a mis hijos, Dios guarde”.

La mujer respondió uno de los comentarios dejando claro que “todo estaba bien” con su hijo. “Se pasó “bromeandonos” con la lengua toda la tarde🤣 ya vió este video 80 veces y no pra de reír🤣🤣🤣🤣”, señaló.

A esto se sumaron aquellos usuarios que tomaron con ligereza la broma. “Los papás antes traumaban con golpes, ahora com bromas”. “Esa lengua es un gran invento, no paro de reír”. “vi el video 10 veces y no paro de reír”. “Literal seré yo cuando tenga hijos”, expresaron.

PUBLICIDAD

¿Es malo hacer estas bromas a los niños para ser virales?

Niño ¿Qué tan malo es hacer bromas a los niños? (Freepik)

Si bien la maternidad ajena no se señala y cada quien sabe lo que hay detrás, algunos temen que existan repercusiones en los pequeños.

No hay nada malo con jugar en las redes sociales y hacer bromas inocentes sin embargo, los expertos advierten tener cuidado especialmente aquellos que no comprenden completamente el contexto de la broma, ya que pueden sentirse avergonzados, humillados o incluso traicionados por sus propios padres. Esta situación puede afectar la confianza y la seguridad emocional del niño, generando ansiedad y estrés.

Asimismo, las bromas constantes y la exposición pública pueden deteriorar la relación entre padres e hijos. La confianza, un componente fundamental en cualquier relación familiar, puede verse comprometida si los niños sienten que sus padres priorizan la fama en redes sobre su bienestar emocional. A largo plazo, esta dinámica puede crear una distancia emocional y dificultades en la comunicación familiar.

Ante todo, los padres deben considerar el bienestar de sus hijos antes de publicar contenido en línea. Establecer límites claros sobre lo que es aceptable y mantener un enfoque responsable.