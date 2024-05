¿Eres una de ellas? Las mujeres del zodiaco que nunca perdonan a sus exs

Más vale meterse con cualquier otra persona que con estas mujeres del zodiaco, las cuales nunca perdonan a sus exs y siguen con su vida sin mirar atrás. Ya sea por una combinación de orgullo, ego, rencor o amor propio, saben lo que quieren y van detrás de ello con mucha determinación.

PUBLICIDAD

Eso no quiere decir que no les duela o no sientan. Al contrario, pueden sufrir por la persona que aman, pero jamás van a anteponer lo romántico sobre hacer lo correcto para sentirse mejor consigo mismas y recibir lo que realmente merecen.

¿Cuáles son las mujeres del zodiaco que nunca perdonan a sus exs?

Escorpio

Son conocidas por ser decididas, intensas y apasionadas, así que si te atreves a fallarles, no hay fuerza sobre el mundo que haga que se dobleguen ante ti. Así como quieren con intensidad, también sienten odio y rencor por quien quiebra su confianza y las defrauda. Aunque te perdonen, jamás volverá a ser lo mismo y preferirá tomar distancia de ti.

Recomendados:

Las mujeres de este signo se pueden despechar, pero no regresan con sus exs | (Freepik)

Tauro

Si entregan su corazón, saben que están dando un tesoro, ya que son personas que suelen tener confianza en sí mismas y en su valor. Cuando una Tauro es traicionada o decepcionada, no se lo piensa dos veces y buscará protegerse a como dé lugar. Mientras esa herida esté abierta se van a distanciar y las inseguridades no le permitirán volver a ti.

Leo

El ego es un factor clave en estas mujeres, las cuales son posesivas, orgullosas y celosas. Una vez se siente dolida, te dirá las cosas en la cara y se alejará de ti, aunque no buscará dedicarte alguna venganza, porque no pierde su tiempo en personas que ya no suman a su vida.

Las mujeres de estos signos saben lo que quieren | (Imagen de Freepik)

Virgo

Son perfeccionistas, así que les cuesta perdonar cuando sus expectativas o proyectos de plan de vida se ven frustrados. Si la haces sentir humillada, analizará la situación y se enfocará en sí misma, así que no la esperes de regreso porque eso no sucederá.