Ellas son las 5 mujeres del zodiaco que mejor destacan por los looks y qué podemos copiarles

La moda es un tema que no a todas se les da muy bien. Sin embargo, en el zodiaco hay algunas mujeres que tienen un talento innato para combinar y sacarle provecho a lo que tienen en su clóset, tienen la capacidad transformar prendas sencillas en verdaderas obras de arte, por eso son las asesora de imagen en su familia.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Estas chicas de verdad que siempre están pendientes de las últimas tendencias de la moda. Checan lo que usan las grandes celebridades, así como lo que las pasarelas ofrecen en cada show, porque le gusta estar actualizadas. No le temen a combinar texturas, telas o colores arriesgados porque para ella la moda es atreverse, significa ser irreverentes. Además de que también usan sus prendas para expresar sus sentimientos y emociones.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Aunque son un poco más conservadoras, son mujeres bastante cambiantes y versátiles, que un día la puedes ver con delicado y elegante vestido y, al día siguiente, totalmente distinta con un outfit listo para ir a la montaña, aunque realmente este no sea su destino. Ellas saben a cabalidad las prendas básicas que no pueden faltar en su armario y con estas que juegan y logran estupendos atuendos.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Cuando las ideas llegan, no hay quienes las detengas, porque es muy seguro que se volcará en transformar una pieza sencilla en algo bastante atrevido, pero sobre todo original. No les gusta andar exhibiendo marcas para obtener prestigio, porque ellas consiguen esto con la particular forma en cómo suelen mostrar sus creaciones. Ninguna ropa queda intacta en sus manos, porque ellas se encargan de personalizarlas y robar miradas.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Estas chicas saben aprovechar las ofertas para lucir glamorosas con ropa bastante asequible. Para ellas la comodidad es primordial, así buscan siempre que esté presente al momento de vestir. No requieren de mucho para lucir fantásticas, porque conocen a perfección su cuerpo, qué es lo que les favorece y que no, cómo ocultar las “imperfecciones” con lo que tienen a la mano, sin restante sofisticación a sus outfits.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Las formas y las texturas son sus mayores aliadas. Adoran combinarlas y contrastarlas. No dudan en compartir con otros sus conocimientos de moda para que también le saquen provecho. Estudian la forma de su cuerpo y partiendo de esto buscan prendas en sus clósets para lograr un look urbano, casual, chic o más. Las mujeres de Piscis no comulgan con lo vulgar, prefieren dejar a la imaginación, antes que mostrar piel sin necesidad.