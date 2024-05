Maternidad en medio de juegos electrónicos: una mamá geek que sabe llevar sus dos roles

Cada vez encontramos más mujeres que logran gestionar con éxito y de forma paralela, su rol de madre con sus responsabilidades laborales. Destacan en distintos niveles profesionales sin dejar de lado lo más importante para ellas que es la crianza de sus hijos. Y en el mundo geek, también tenemos muchos ejemplos.

Tal es el caso de Daniela Mayorga, hoy exitosa ejecutiva, Gerente Comercial en Happyland Chile, casada y mamá de dos. Hace poco Happyland lanzó una campaña denominada “Niñas de antes, mamás de hoy”, por lo que quisimos saber más de esa mamá “niña de antes” que está detrás de esta campaña y del éxito de la cadena de juegos y entretenimiento familiar. Con 40 años de edad, siendo una mujer joven que creció en medio de los 40 años en que la industria de los videojuegos fue ganando terreno, quisimos saber más de su perfil.

Daniela, eres mamá y una exitosa ejecutiva ¿Qué consideras que ha sido clave para lograr el equilibrio?

“Esto no se puede lograr sola. Sin duda alguna el apoyo de la familia es fundamental. La red de apoyo te ayuda a encontrar la armonía y la estabilidad entre las responsabilidades de la maternidad y el desempeño profesional. El esfuerzo propio por supuesto también es clave, sin embargo, no es suficiente para salir adelante. Por ejemplo, cuando debo viajar o tengo largas jornadas de trabajo el apoyo incondicional de mi esposo y la familia, ha sido fundamental. Sin ellos no hubiera sido posible, son parte de mi éxito como mamá y profesional”.

En Happyland hicieron la campaña “Niñas de antes, mamás de hoy”. Tengo 34 años, grandes recuerdos en Happyland y precisamente me llegó el mensaje. ¿Te pasó algo similar?

“Me encanta que me cuentes que te llegó el mensaje, por que la campaña justamente está inspirada en todas las mujeres que algún día nos visitaron con sus familias, siendo unas niñas y hoy siguen prefiriéndonos y eligiéndonos para construir hermosos momentos ahora con sus hijos. Yo misma fui una de esas niñas y es muy especial hoy revivir todo, siendo ahora yo el adulto, la mamá”.

¿Qué dicen tus hijos de tu trabajo?

“Mis hijos son Happyland Lovers. Saben que disfruto mi trabajo, que soy feliz profesionalmente. Conocen a mis compañeros de trabajo, me acompañan a mis visitas a terreno los fines de semana, han podido disfrutar y experimentar lo que se vive en los parques. Mi hijo mayor con mucho orgullo dice que la mamá trabaja en Happyland, “el Líder de la categoría”.”

¿Hay alguna acción en particular de responsabilidad social de la empresa donde trabajas donde aplican apoyo a la maternidad?

“El hecho de que exista la oportunidad y el espacio para que las mujeres tengamos Roles relevantes y protagónicos en los cuales tradicionalmente lideraban hombres es sin duda una de las principales acciones. La condición de ser mamá no es obstáculo para el desempeño de una mujer en Happyland.

¿Qué mensaje le darías a aquellas mamás jóvenes que tal vez recién comienzan sus carreras y que siendo madres se pone más difícil?

“Lo primero que les diría es que elijan bien. Que hagan algo que las apasione, algo que amen de vedad, para que lo que las impulse a seguir avanzando sea el hecho de que “quieran hacerlo” y no porque “deban hacerlo”. Con el tiempo te conviertes en una experta en manejo de los tiempos y se va poniendo más fácil ¡ánimo y sigan adelante!”

“También les recomendaría criar en tribu. Sola no se puede, ya sea apoyo con la pareja, alguien de la familia, otra amiga soltera en las mismas condiciones, quien sea, pero acompañada, por que la carga es mucha y sola no es saludable ni física ni psicológicamente”.

“Por último y muy importante también, nunca dejar de destinar tiempo de calidad a los hijos, que esos momentos que nos mantendrán conectados a ellos y en mi caso son los que me nutren e impulsan a seguir desafiándome”.