Influencer va al médico creyendo que estaba resfriada y era cáncer en etapa 4: “Se me cayó el corazón a los pies”

La influencer Natalie Sue reveló uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida: la vez que pensó que tenía un simple resfriado, pero estando en la consulta médica descubrió que era cáncer en etapa cuatro.

Según la creadora de contenido, antes de visitar al médico, tuvo una fuerte tos que le duró dos meses, la cual no le había tomado importancia.

Natalie Sue descubrió que tenía cáncer etapa cuatro en una visita rutinaria al médico

A través de su podcast de Instagram, Natalie, originaria de San Petersburgo, Florida, recordó que el momento más terrible de su vida fue el viernes 13 de mayo de 2022; cuando tosió por primera vez un coágulo de sangre y días después descubrió su enfermedad.

De hecho, haber tosido el coágulo de sangre fue la principal causa por la que decidió visitar al doctor. Estando en el lugar, unos estudios revelaron que tenía cuatro tumores cancerígenos que asolaban sus pulmones. No obstante, su cáncer no era de pulmón.

La influencer detalló su experiencia sobre su batalla en su podcast

Al parecer, era una secuela de un lunar mortal que cinco años atrás se había eliminado, pero ahora había regresado nuevamente.

Natalie Sue reveló en su podcast que, en 2017, visitó al dermatólogo por un lunar sospechoso en el cuello. En realidad, se trataba de un melanoma, un cáncer de piel muy grave. En aquel entonces, salió victoriosa de la enfermedad con tratamiento.

A través de su testimonio, Natalie busca inspirar a miles de personas para que no pierdan la fe

Sin embargo, el cáncer regresó. La influencer se enteró que tenía cáncer nuevamente días antes de irse de vacaciones. Los doctores le dijeron que sus probabilidades de sobrevivir durante cinco años eran del 30 por ciento.

“Se me cayó el corazón a los pies. Lo primero que le digo a mi médico es: ‘¿Me voy a morir?’, y él dijo: ‘No lo sé’”, reveló en su podcast, acorde a lo consignado por Milenio.

“Pensé que nos íbamos a México (y dije): ‘No me voy a arrepentir de no haber ido a estas vacaciones definitivas que habíamos planeado durante más de un año’ (...) Vamos a tener las mejores vacaciones de mi vida y voy a disfrutar estas vacaciones como si fueran las últimas porque no sé lo que está por venir y no sé lo que va a pasar en mi futuro”, agregó.

Cuando regresó a su país, la influencer tuvo que someterse a ocho meses de inmunoterapia. En Instagram, la joven compartió que ganó la batalla del cáncer: “¡Lo hice! Vencí al cáncer en etapa 4″.

En la actualidad, la creadora de contenido decidió dar a conocer su historia, para apoyar a las personas que pasen por situaciones similares a la que vivió ella.