Mhoni Vidente: los horóscopos de mayo

Mhoni Vidente trae para ti los horóscopos de mayo, para que descubras qué puedes esperar de este mes en el amor, descubrirás cuáles son los signos más compatibles para tener una relación fuerte, con pasión y ternura.

También sabrás cuál es la carta del tarot que te acompañará estos días y que con su poder enfrentes los retos que se presenten, como atreverte a pedir el aumento salarial que mereces o alejar a personas tóxicas que solo están contigo por interés.

Mhoni Vidente te revela también cuáles son tus colores de la abundancia, para que procures usarlos en tu ropa, así como tus números de la fortuna para que los utilices en los juegos de azar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Emperador”, la cual te guía durante este mes de Mayo. Confía en tus habilidades, eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Tus días más afortunados serán el 03, 04, 10, 13, 20, 21 y 27; los números de la suerte que te acompañarán son el 08 y el 10; el verde y el rojo serán tus colores aliados; en cuanto a tu compatibilidad para el amor, Piscis, Leo y Capricornio serán tus signos más afines, y el martes será tu día de mayor energía. Mayo trae consigo la oportunidad de un nuevo trabajo bien remunerado. Este mes también marca una metamorfosis en tu forma de pensar y ser, elevando tu energía hacia lo positivo. Se presenta la invitación a un viaje con tu pareja, una oportunidad para reavivar la llama y fortalecer la conexión sentimental. Cuida tu dinero, evita prestarlo a personas que no sean de tu familia, ya que podrías perder la suerte.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Muerte” en el tarot te anuncia que es momento de cambios drásticos en tu vida, es hora de dejar atrás lo que no te hace bien y avanzar sin mirar atrás, sobre todo porque la buena energía te acompañará en este proceso. Tus días más afortunados serán el 05, 07, 14, 19, 23 y 27 de mayo; el rojo y el blanco serán tus colores de la suerte, y tus signos más compatibles para el amor son Acuario, Virgo y Capricornio. El miércoles será tu día con mayor energía. Mayo, tu mes de cumpleaños, trae consigo una renovación de tu energía, te llegará un dinero extra por comisiones o utilidades, pero no lo gastes, mejor invierte sabiamente. Te recomiendo que este mes te esfuerces por relajarte y ser menos impositivo. En el amor, la posibilidad de matrimonio o vivir juntos está en el aire. Tómate tu tiempo para pensar antes de actuar para evitar arrepentimientos.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Juicio” indica que es hora de ordenar tus ideas y analizar hacia dónde diriges tu vida, enfócate en tus objetivos y toma decisiones acertadas. Tus días mágicos serán el 07, 11, 20, 21, 25 y 28 de mayo; el naranja y el amarillo serán tus colores de la suerte; tus signos más compatibles para el amor son Sagitario, Acuario o Leo; el jueves será tu día de mayor energía, y tus números de la suerte son el 02 y el 19. Mayo trae consigo mucha suerte en el trabajo, especialmente para cerrar esos proyectos pendientes, es también el inicio de tu mejor ciclo, ya que es tu mes de cumpleaños, una época de renovación en todos los aspectos. Ten cuidado con las pérdidas o robos, aumenta tu precaución. Recuerda que un punto débil de los Géminis es la confianza excesiva, así que sé más precavido. Algunas amistades se alejarán debido a chismes o malas energías.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mundo” te dice que explores distintos horizontes, aprende nuevos idiomas, te serán muy útiles en el futuro. Además, un amor a distancia podría llegar a tu vida para quedarse. Tus mejores días del mes serán el 06, 10, 12, 20, 25, 27 y 30 de mayo; tus colores de la suerte son el amarillo y el naranja; tus signos más compatibles para el amor son Piscis, Aries y Libra, y tus números mágicos son el 12 y el 18. Mayo será un mes lleno de oportunidades de crecimiento profesional, recuerda que el quinto mes del año es muy significativo para tu signo, ya que es cuando sueles tomar decisiones importantes en tu vida, como por ejemplo, vivir en pareja o cambiarte a un mejor trabajo. En el amor, ten cuidado con los celos, tu signo es agua y esto te vuelve muy inseguro, así que controla tus emociones y no dejes que tu mente te haga crear situaciones que no son reales.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Madura y no tomes decisiones precipitadas, es el mensaje de tu carta “El Loco”. Busca la estabilidad emocional, ya que tu signo de fuego tiende a los impulsos. Tu mejor día será el viernes; tus números mágicos son el 01 y el 25; tus colores de suerte son el blanco y el azul fuerte; tus signos más compatibles para tener pareja son Sagitario, Capricornio y Piscis, y tus mejores días en mayo serán el 07, 11, 13, 21, 28 y 30. Este mes estará lleno de nuevas aventuras y un cambio radical en tu forma de pensar y ser, esto te traerá más oportunidades de crecimiento profesional. Debes aprender a controlar tus emociones y no dejarte llevar por la impaciencia. Te recomiendo usar agua bendita en la nuca para atraer buena energía durante todo el mes. En el amor, te rodearán amores del pasado, es hora de cerrar círculos y conocer personas más afines a ti.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Diablo” te indica, amigo Virgo, que es momento de deshacerte de las energías negativas y personas tóxicas que te rodean, llegó el momento para que tomes decisiones fuertes para avanzar en tu vida. Tus días mágicos serán el 07, 11, 13, 20, 21, 24 y 27 de mayo; tus números de la suerte son el 04 y el 17; tus colores de suerte son el amarillo y el rojo; tus signos más compatibles son Escorpión, Capricornio y Aries, y tu mejor día es el lunes. Mayo será un mes muy especial para ti, estará lleno de sorpresas inesperadas. Tendrás que resolver asuntos de papeles de migración o demandas. Recuerda que tu signo siempre busca la mejor manera de solucionar sus problemas. Ten fe en ti mismo y en los astros, que te acompañarán en todo lo que emprendas. Te recomiendo usar mucho perfume para atraer las buenas energías durante todo el mes.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol” brilla sobre ti, ilumina tu camino hacia el crecimiento económico y personal. Mayo trae consigo la recompensa a tu esfuerzo y dedicación, recibirás utilidades, comisiones o incluso un cambio de trabajo favorable. Se presentarán oportunidades para poner a prueba tus habilidades y demostrar tu potencial de forma exitosa. Tus signos más compatibles para el amor son Libra, Sagitario y Acuario; tus días mágicos del mes 05, 10, 13, 20, 21, 22 y 28, y tus colores de la abundancia son blanco y rojo. La suerte te llega con los números 07 y 22. Lleva un limón verde en tu bolsa y rocíate con perfume para atraer las buenas energías. Llegó el momento para que te liberes de lo que te limita y adoptar una mentalidad triunfadora. Este cambio se verá reflejado en tu exterior, con una renovada imagen que te hará sentir más seguro y empoderado.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, indica que mayo será de cambios positivos, conseguirás todo lo que pidas, solo recuerda que no debes cargar con problemas que no son tuyos. Te esperan alegrías familiares, disfruta de estos momentos especiales con tus seres queridos. Tu intuición estará más aguda que nunca, guiándote hacia el camino correcto en cada situación, así que confía en tu voz interior y toma decisiones acertadas. Tus colores de la suerte son azul y blanco; tus días mágicos del mes 04, 07, 15, 20, 21, 22 y 28, la fortuna te llega con los números 09 y 30, y el amor se hace presente con alguien de Piscis, Cáncer o Leo. Tu desempeño laboral será impecable, atrayendo el reconocimiento de tus superiores para posibles ascensos o cambios de puesto, pero no descuides tu salud en medio del ajetreo laboral, tú eres primero.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu desempeño laboral brillará en mayo, atrayendo el reconocimiento de tus superiores y la recompensa económica que te mereces, así que es un momento para que busques nuevos retos y ascensos profesionales. La carta “As de Oros” te envuelve de su energía de prosperidad y logros en todos los ámbitos. La organización y la administración del tiempo son claves para que alcances el éxito, aplica estas virtudes en tu vida laboral para cumplir tus metas. Tus signos compatibles son Aries, Cáncer y Leo; tu mejor día el viernes; la prosperidad te llegará con los colores azul y rojo; tus días mágicos del mes serán 04, 09, 12, 13, 20, 21 y 23, y tus números mágicos el 23 y el 29. Si estás en una relación, este mes podría traer un cierre temporal para reflexionar y tomar decisiones acertadas sobre el futuro de la misma. Prioriza tu bienestar emocional y toma tiempo para ti.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En mayo tus colores de la suerte son azul y amarillo; tus días mágicos: 03, 05, 13, 17, 21, 23 y 27; tus números de la fortuna el 26 y 31; el amor más compatibles lo tendrás con Tauro, Leo o Virgo, y los martes serán tu mejor día. Tu afirmación positiva es: “Soy un imán para los cambios y la abundancia. Tengo la fuerza y la determinación para alcanzar mis metas y sueños”. La carta de “El Carruaje” te envuelve en su energía dinámica con cambios positivos y crecimiento personal para alcanzar el éxito. Momento de liberarte de ataduras y adoptar una mentalidad positiva y proactiva, este cambio se verá reflejado en todos los aspectos de tu vida, atrayendo nuevas oportunidades y experiencias. Te sentirás impulsado a buscar mayor independencia y autonomía para demostrar tu potencial, tal vez consideres mudarte a una nueva casa o incluso tomar un tiempo para ti.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu arduo trabajo y dedicación serán reconocidos, te abrirás las puertas a un puesto de mayor responsabilidad, así que aprovecha tus habilidades y talentos para brillar en tu desempeño. La carta de “La Torre” te envuelve con su energía renovadora, por lo que mayo estará lleno de cambios positivos y logros inesperados. Es momento para que te enfoques en la construcción de un futuro próspero. Aprovecha las oportunidades que se te presenten para invertir en tu futuro y alcanzar la estabilidad económica que deseas. Tus colores de la suerte son azul y amarillo, tus días mágicos 07, 09, 14, 20, 21, 25 y 29; el 10 y 28 son tus números de la fortuna; el amor lo encontrarás con alguien de Tauro, Leo o Virgo y tu mejor día será el miércoles. Si estás en pareja, la relación se verá fortalecida por la comunicación abierta y búsqueda de nuevas experiencias juntos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” te invita a encontrar el equilibrio entre tu vida personal y profesional para evitar el estrés y la ansiedad, así que analiza con calma las decisiones que debes tomar, tanto en el ámbito personal como profesional. No te dejes llevar por las emociones y confía en tu intuición para tomar el camino correcto hasta que encuentres el equilibrio entre tu vida personal y profesional. Dedica tiempo para relajarte, meditar y conectar contigo mismo, esto te ayudará a afrontar los retos con mayor serenidad y paz interior. Si estás soltero, el amor podría llegar a tu vida de manera inesperada y apasionante. Si tienes pareja, la relación se verá fortalecida por la comunicación abierta, la confianza y el romanticismo. Tus colores de la suerte son naranja y blanco; tus días mágicos durante este mes son 08, 09, 13, 17, 19, 22, 27 y 29; tus números mágicos son 03 y 06, y Virgo, Escorpio o Cáncer son tu mejor compatibilidad para el amor.