Horóscopo mensual de mayo, estas son las predicciones para todos los signos

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Las buenas noticias llegarán en materia laboral, es posible que te asignen una responsabilidad con la que estarás a gusto o que recibas un incentivo por la dedicación que has tenido durante todo este tiempo. Lo cierto es que estarás contenta y satisfecha por lo que recibirás.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Tendrás la oportunidad de cambiar de casa o lugar por uno mucho más económico, quizá no sea tan cómodo como en el que has estado, pero sí te permitirá ahorrar y avanzar rápidamente como lo deseas. Algunas situaciones estarán a tu favor y te facilitarán la rutina.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Si estás soltera, es el mejor mes para que vuelvas a ocupar tu corazoncito. El cosmos te presentará a alguien ideal para ti. Será algo verdaderamente genial lo que vivirás. Si tienes pareja, este mes promete ser de mucho romanticismo y de unión.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Algunas de las metas que tienes proyectadas desde hace varios meses se concretarán durante estos 31 días. Avanzarás muchísimo, será gracias a ciertos sacrificios. Ya más adelante tendrás la oportunidad de tener la comodidad que te mereces.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Alguien va a querer humillarte por tu condición, pero no permitas que te pisoteen, aunque estés en ciertas desventaja o dependiente de algo o alguien. Toma el valor para hacerle frente, que el mismo universo te pondrá en tus manos lo que necesitas para salir adelante.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Quieres más, quieres mejorar, pero no estás dispuestas a hacer sacrificios porque te acostumbraste a muchas cosas lleguen a ti. No te enojes cuando te digan tu realidad. Esto suele ocurrir cuando te victimizas, pero ya no engañas a nadie. Si quieres cambios, debes cambiar.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este mes es para ser precavida con el dinero, porque ciertamente puede llegarte una buena cantidad a tu cuenta, pero tienes que ser comedida para que no te quedes en cero, busca la forma más fácil para invertir y que puedas ver las ganancias a corto o mediano plazo.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Serán 31 días para que reflexiones sobre ti. Te has castigado mucho y estás cargando muchas mochilas de culpas que no te permiten avanzar. Es momento de comenzar a soltar, de buscar ayuda profesional, para que construyas una versión mejor de ti.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Dedica más tiempo a ese proyecto que tienes en mente, no dejes que otras personas te subestimen, que te cuestionen y minimicen tus sueños. Eres una mujer con bastante potencial que debes aprovechar porque estás en tu mejor momento para hacerlo.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

La vida y el éxito está lleno de sacrificios. Muchas no queremos alejarnos de la familia, especialmente cuando se tienen niños, pero si ya el dinero que trae tu pareja no alcanza, entonces llegó la hora de quejarse menos y contribuir más, buscando una entrada más de dinero.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Dedica tiempo a salir, distraerte. Posiblemente te dé pereza, pero una vez que salgas sentirás una inyección de buena energía que te motivará a hacer muchas cosas, tanto por tu vida personal, como laboral. Las buenas vibras te traerán excelentes noticias.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Deberás tomarte las situaciones con mucha calma, ya sean buenas o malas, porque la desesperación o excitación podrían cambiar todo el panorama y arruinarlo o complicarlo. La paciencia y el poder de observación serán tus mayores aliados.