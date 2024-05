Del 1 al 5 de mayo la armonía y prosperidad será clave en la vida de 5 signos

Mayo inició con la Luna en cuarto menguante, que saldrá en medio de la noche y se prolongará en el firmamento hasta un poco antes del amanecer, desde la constelación de Capricornio, para luego darle paso a la conjunción con Saturno el próximo viernes 3, desde Acuario, y precisamente, desde aquí saldrá la lluvia de estrellas que se robarán el show nocturno el sábado 4, cuando las Acuáridas, estén en su punto más álgido, de acuerdo con el portal In the Sky. Todo esto traerá armonía y prosperidad para los siguientes signos:

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Son buenos días para tener un acercamiento familiares y amigos, ya sea personalmente o a través de la tecnología, pero dedicar algunas horas a reforzar esos lazos te enriquecerá el alma y será de gran provecho para tu bienestar emocional y mental, porque te servirá de escape ante los desafíos a los que te has enfrentado en las últimas semanas y han consumido parte de tu energía vital de motivación. Te sentirás fenomenal. Sería genial que coordinen para que esto se haga con más frecuencia o fijen un día al mes para el reencuentro.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Por muy crítica que pueda estar la situación en tu hogar, busca la forma de resolver con todo lo que tienes a mano, agota todos los recursos, pero trata de no pedir prestado dinero porque podría traerte una serie de conflictos que socavarán tu energía y alegría. Pensarás que no es nada fácil, pero siempre hallarás la respuesta. Si no tienes otras opción, pues entonces mira muy bien a quién lo harás, procura que sea alguien de extrema confianza, que no vaya a convertirse luego en tu enemigo.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

La paz retornará al hogar que compartes con tu pareja porque has decidido cerrar algunos ciclos bastante tormentosos en tu vida. Ya era hora de decir adiós y enfocarte en lo que verdaderamente te suma, que te hace avanzar. Ya no tendrás nada que te atormente en tu cabecita. Estás en el momento que deseaste tener desde hace tantos años, que no te permitirás que tus miedos o frustraciones te saboteen esta etapa tan grandiosa.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Estás muy indecisa sobre el rumbo que debes tomar pronto. Estás entre dos decisiones bastante arriesgadas, pero en realidad una más que la otra. Pregúntate si realmente vale la pena que arriesgues tu seguridad e integridad física, emocional y mental por ese sueño que estás dispuesta a perseguir. Si tus parientes o hijos son tu mayor motivación, con más razón debes pensar muy bien hacia dónde irás, esto puede ser de vida o muerte.