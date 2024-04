Revela lo que gana por subrogar su vientre y divide opiniones en TikTok: “Suelen darte regalos”

Jandy Armas ha cobrado una gran popularidad en TikTok al compartir en la red social su experiencia subrogando su vientre a través de una clínica de gestación subrogada en Texas, Estados Unidos.

Armas, quien llevó a cabo el procedimiento para una pareja afroamericana, expuso todo el proceso hasta el parto en una serie de videos en su perfil (@jandyarmasm) que tituló “Útero ocupado”.

En 58 publicaciones, la tiktoker de origen mexicano contestó dudas, explicó el proceso de gestar una bebé con la que no está emparentada genéticamente y qué ganó como portadora gestacional.

De acuerdo a su testimonio, el primer embarazo por subrogación gestacional lo pagan entre 30 y 35 mil dólares estadounidenses. Si hay un segundo, el pago oscila entre unos 50 y 60 mil dólares.

La mujer con más de 460 mil seguidores, no obstante, aclaró que el monto depende también de la clínica. Y es que algunas pueden llegar a cancelar hasta 100 mil dólares por gestación subrogada.

Además, precisó que el pago no se cancela de forma única, sino que los padres depositan a la gestante una determinada cantidad de manera mensual tras oír los latidos del corazón del bebé.

Sin embargo, el pago no es lo único que se gana al rentar un útero. Jandy Armas aseveró que subrogar su vientre también le trajo otros beneficios, tales como regalos de los padres del retoño.

“Aparte de la compensación, los papás suelen darte regalos también. Bolsas, zapatos, ropa y cosas un poco costosas”, dijo en un video que acumula 8.5 millones de visualizaciones hasta el momento.

Los obsequios, según expuso, no son obligatorios. En su caso, dijo haber recibido presentes tanto para ella como para sus dos hijos de parte de los papás de la bebé que tuvo en su vientre.

Aparte afirmó que le enviaron “antojitos” de manera mensual para que se sintiera “especial”. Pero, el mejor beneficio, de acuerdo a ella, es que cuenta con seguro médico a lo largo del embarazo.

“Pero muy aparte de eso, tienes aseguranza. O sea, puedes ir a tus chequeos para que te chequen la sangre, a que te chequen tus órganos, a ver cómo estás. Eso lo paga la aseguranza”, dijo.

Asimismo, le pagan un bono mensual para comprar su comida y le dan dinero para la gasolina si se traslada en su auto hasta las citas o revisiones médicas típicas durante la gestación del bebé.

En caso de que use el servicio de un taxi para llegar hasta los chequeos, los gastos son reembolsados. Armas enfatizó que todos esos acuerdos están debidamente estipulados en un contrato.

De esta manera, se evita cualquier problema legal que pueda presentarse. Por eso, aconsejó a las interesadas leer bien el contrato para saber qué van a recibir durante el tiempo de la gestación.

“Te dan dinero para la gasolina. Si tienes que ir a alguna cita y te toca subirte a Express Line o Toll Tag y te llega un recibo, ellos lo pagan, pero claro, siempre depende del contrato que tú tengas. Todo el contrato necesitas leerlo muy bien para saber qué es lo que te están pagando”, insistió.

Las opiniones se dividen torno a la gestación subrogada

Los videos de Jandy registran diferentes opiniones. Muchos usuarios la apoyan y aplauden que rentara su vientre para que una pareja pudiera tener la hija biológica que tanto habían deseado.

“Independientemente de lo que recibes, la satisfacción de ayudarles a ser padres… ¡guao!”, expresó uno. “Qué excelente tener esa madurez emocional y gracias por hacer feliz a una familia”, dijo otro.

Mientras, un tercero expuso: “Personas como tú valen oro. Gracias a personas como tú, hay mujeres que tiene la dicha de ser madres, pero no toda la gente está preparada para este tema”.

Empero, sus clips también acumulan críticas. “Para mí, ni zapatos ni bolsas, ni regalitos compensan el gran trabajo que conlleva un bebé, tanto físico como emocional, cambios radicales”, opinó una.

“Esas comodidades las da el trabajo”, escribió otro. En tanto, un último internauta compartió su perspectiva: “Yo no podría dar algo qué he sentido dentro de mí y tanto me ha costado sacar”.

Sin embargo, los comentarios que más se repiten son de personas que quieren subrogar su vientre como ella lo hizo, pero la maternidad subrogada no está permitida en todos los países.

Jandy Armas dio a luz a una niña el 11 de abril por parto natural. Su experiencia fue tan grata que se encuentra en proceso de cerrar otro contrato para gestar un segundo bebé para la misma pareja.