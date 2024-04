Hombre de 88 años rechazó a su cita de 84 años por “tener muchas arrugas” y se hace viral: “Parece mi abuela”

Uno de los programas que más éxito tiene en redes sociales es First Dates. El espacio español reúne a participantes para que encuentren el amor, pero no siempre logran buenos resultados, y en algunos casos, se vuelven virales por las particulares citas que se dan.

PUBLICIDAD

Esto justamente ocurrió hace unas semanas, cuando un hombre de 88 años y una mujer de 84 aparecieran en el programa.

La fallida cita entre dos personas de más de 80 años que se hizo viral

Allí participaron Ramón y Maite, quienes sostuvieron una cita a ciegas durante una cena para que se conozcan y vean si son compatibles para que tengan un segundo encuentro.

Recomendados

Sin embargo, nada resultó como ambos esperaban y lo único que hicieron fue criticarse mutuamente y finalmente rechazar volver a encontrarse.

First Dates (Captura Cuatro)

La mujer en un inicio afirmó que su nieta la instó a ir al programa para que encontrara el amor, pero de inmediato dio a conocer sus requisitos. “No quiero una persona obesa”, indicó.

“A mi me sobra algún kilo pero obesa no estoy”, expresó, para luego precisar que “porque una persona obesa demuestra que es una persona apática”.

Y la persona que llegó fue Ramón, de 88 años y quien se veía delgado y muy activo. Pero a ella no le gustó. “Lo veo muy poca cosa. Yo dije que quería a una persona delgada, pero no consumida. Este señor me queda pequeño. No me veo al lado de una persona tan enclenque. Da penita, es como si pasara mucha hambre”, manifestó acorde a lo consignado por El Televisero.

Mientras que al hombre tampoco le gustó Maite y fue durísimo con ella. “Si parece mi abuela. Tiene muchas arrugas y los dientes con sarro. Yo tengo 88 años y no tengo tantas arrugas”, aseguró.

Eso sí, todas las críticas entre ellos fue frente a las cámaras del programa, ya que en la cena tuvieron un trato cordial, aunque con cero química. Ella por ejemplo le contó que sufrió un grave atropello, pero a él no le gustó que le contara eso en una primera cita.

First Dates (Captura Cuatro)

Finalmente, ambos rechazaron participar en una segunda cita. “Si no te gusto lo dices, ya sé que soy una vieja y un adefesio pero se dice”, indicó la mujer, ante lo cual el hombre respondió que “yo me encuentro más atleta que esta señora”.

Mientras que Maite le contó después a su nieta sobre Ramón que “cuando lo he visto pensaba que era un enanito de Blancanieves”. “Vámonos de fiesta y te busco un novio”, le respondió la joven.