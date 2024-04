TikToker se queja de la actualización de WhatsApp y se vuelve viral: “¿Por qué le dan más armas a los infieles?”

Una joven se volvió viral a través de las redes sociales luego de mostrar en un video en TikTok como las nuevas actualizaciones de la plataforma de mensajería de WhatsApp serían una “herramienta para los infieles”, por lo que manifestó su descontento.

La tiktoker que se hizo viral por quejarse contra WhatsApp

De acuerdo a la joven, las últimas funciones de la aplicación facilitan la gestión de la privacidad y el ocultamiento de las conversaciones.

“Nosotras solo queremos saber quién rayos es el responsable de las actualizaciones de WhatsApp y por qué chingados cada vez le dan más armas a los infieles”, afirmó en el registro.

En ese sentido, enumeró las diversas funciones que serían “armas” para los infieles, tales como la opción de bloquear chats o la posibilidad de ver fotos o escuchar audios solamente una vez.

“Solo un infiel haría esto... solo un infiel sería capaz de esto”, expresó la tiktoker manifestando su descontento con la aplicación.

Finalmente, mostró las actualizaciones en la pantalla de su celular, ironizando sobre quiénes serían los responsables de estas decisiones.

“¿Quién chingados fue el responsable?... debe ser hombre de seguro el que hace las actualizaciones”, culminó.

El video cuenta con más de 6,7 millones de reproducciones y generó diversas reacciones. “Y los que no sabían ya saben gracias jajaja”, “gracias por el tutorial” y “Mi próximo novio, un no negociable es que no puede tener teléfono”, fueron parte de los comentarios.