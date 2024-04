Abril cierra con un golpe de suerte para los signos que más lo necesitan gracias a la Luna Rosa

Ya abril está cerrando su ciclo por este año y lo hará con la Luna rosa, que es cuando el satélite llegue a su punto más brillante, aunque no se pondrá rosa, sí traerá buenas vibras que le dará un golpe de suerte de Piscis Escorpio, Tauro, Cáncer y Capricornio.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Esas señales que tanto le has pedido al cosmos que te brinde para determinar qué camino elegir y acciones a tomar por fin te serán reveladas tras la Luna rosa, este 23 de abril. Será de una manera muy sutil, pero las sabrás reconocer. Quizá no es la opción que tú esperas, pero tienes que recordar que muchas veces no entendemos los designios hasta que el propio tiempo nos muestra mucho después la verdadera razón y todo toma sentido.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

El éxito está por llegar. Has trabajado duro, has sido constante, si embargo, para que se materialice tendrás que dejar de lado un hábito que te resta mucho. Te costará un poco, pero eres una mujer con mucho ímpetu y voluntad, que cuando se propone algo lo logra, y esta es una excelente causa. Además, de que te traerá beneficios porque esa conducta que debes erradicar no te deja tantas cosas buenas en tu vida. En el corto plazo verás los resultados.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Será el mejor momento para converses con tu pareja de todas esas inquietudes que tienes desde hace un buen rato y no te atreves afrontar, ya que temes que te de una respuesta negativa. Es posible que todo esto gire en torno al sexo, así que no des nada por sentado, no supongas nada. Habla y él se sincerará contigo. Tu mismo instinto te servirá de detector de mentiras, nunca te fallado y ahora no será la excepción. Él te expondrá sus motivos y comprenderás que tienes que trabajar algunos fallos, pero todo estará bien.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Por fin conseguirás la forma de equilibrar el trabajo, las tareas de la casa y tu bienestar. Esto es algo que desde hace algún tiempo, pero por diversos motivos no conseguías esas alineación. Ahora sí podrás practicar alguna disciplina o ejercicio que te permita poner a raya algunos asuntos metabólicos que se han desarrollado producto del mismo sedentarismo, el estrés y la edad. Poco a poco todo en tu vida se irá normalizando y, aunque haya imprevistos, sabrás cómo manejarlos para que no perturben tu balance.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Habrá modificaciones en la dinámica familiar para hacerle frente a una situación que se está saliendo de control. Esta estrategia será exitosísima. Superará las expectativas. Así que deberán ser constantes, tu familia y tú para no caer de nuevo en esos hábitos que tanto dolores de cabeza te han dado. Sería genial que también busques ayuda profesional para que te guíe mejor. Posiblemente alguien muy cercano a uno de los miembros de tu casa sea quien te derive hacia un excelente especialista.