Del 22 al 30 de abril, todo el horóscopo tendrá una explosión de suerte

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Algunas situaciones que no podrás controlar te obligarán a hacer algunos cambios pequeños, pero significativos a los planes que tienes para los dos próximos meses. Te abrumará un poco, mas todo marchará con total normalidad.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Ten todos los documentos importantes a la mano, porque si tienes que usarlo de imprevisto, no perderás tiempo en buscarlos, ni mucho menos en respaldarlos. Eres una mujer precavida y en este caso no debe ser la excepción, especialmente con este asunto tan delicado.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Ya deja de prestarle atención tanto a lo que los otros hacen o dejan de hacer, porque eso te está robando la paz que necesitas. Pierdes el foco, así como las buenas energías. Aprende a ignorar, porque mientras tu gastas tiempo en ellos, pues estas personas están enfocadas en algo productivo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Quizá estos días no sean los mejores en cuanto a bienestar, ya que es posible que te sientas un poco mal. Esto se debe básicamente a que estás en un ambiente tóxico energéticamente y estás absorbiendo todo. Haz una limpieza profunda para ahuyentar todo.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Debes aprender más en ti y tu potencial. Pasas parte del tiempo subestimándote. Cuando otros apuestan por ti, tú dudas de que si realmente tienes esas capacidades. Ante esto, siempre pregúntate: ¿Si no soy buena, entonces, por qué me escogen? Encontrarás tus fortalezas.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Saldrás de los apuros económicos que tienes, gracias a la intervención de una buena amiga, quien confía ciegamente en tu responsabilidad. Literalmente quedarás en deuda, pero que no solo saldarás con dinero, sino que deberás retribuir con una buena acción.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Serás muy afortunada porque gracias a la preocupación de alguien te que estima mucho, tendrás otras opiniones certificadas sobre tu salud, que te dejarán en paz y muy tranquila. Ya nada perturbará tu equilibrio psicológico ni emocional.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Son días muy buenos para que inicies un hábito, para que dediques aunque sea una hora de tu día a una actividad física, que no solo te sacará del sedentarismo, sino que dará minutos de calma y desintoxicación. Además, conocerás a más personas interesantes.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

No pagues tu rabia con la persona equivocada, con quien menos tiene la culpa en todo este asunto. Mide muy bien tus acciones, porque puedes herir y eso sería inolvidable, de mala manera, aunque pidas disculpas más tarde cuando reconozcas que te has excedido.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Fíjate bien con quién te estás juntando, porque es muy posible que esté contaminando tus buenas energías. Esa persona tiene serios conflictos internos, porque no le gusta ver la luz que irradias, y solo se acerca para buscar la manera de igualarte.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay batallas que se deben escoger, así que elige bien. No te dejes llevar ni por la rabia ni la soberbia. A veces es mejor callar o retirarse cuando sabes que no importa qué tanto expongas tus argumentos, que la otra parte no te está prestando atención en lo absoluto.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Es necesario que dejes que te brinden afecto. Muchas veces pones una barrera como si todo el que se acercara fuera con la intención de dañarte, pero no es así. Permite que los demás se acerquen y demuestren el amor que te tienen. Se siente bien.