Quién es Leah Halton, la influencer que obtuvo millones de likes en un solo video

Leah Halton ha surgido como un fenómeno viral en las plataformas de redes sociales, particularmente en TikTok, donde un breve video de 14 segundos la ha lanzado a la fama internacional.

Así que aquí te contamos cómo fue que ganó fama internacional, gracias a seguir un trend de la red social de origen chino.

El momento viral de Leah Halton

La joven australiana de 23 años ha cautivado a la audiencia de la aplicación con un breve video de 14 segundos en el que realiza una interpretación de la canción “Praise Jah In The Moonlight” de YG Marley, acompañada de gestos faciales expresivos. Este clip ha acumulado millones de visualizaciones y me gusta en todo el mundo, catapultándola a la fama en las redes sociales.

Leah Halton es una conocida tiktoker

La fama de Leah no se limita únicamente a TikTok, ya que ha establecido una sólida presencia en otras plataformas como Instagram, donde supera el millón de seguidores, y YouTube, donde cuenta con aproximadamente 1.2 millones de seguidores.

A través de sus redes sociales, Leah comparte aspectos de su vida cotidiana, incluyendo sus rutinas de maquillaje y cuidado de la piel, así como su participación en eventos a los que es invitada.

Su contenido habitual incluye también relatos sobre su experiencia como modelo, compartiendo con su audiencia los desafíos que enfrenta en esta industria.

El video viral de Leah ya ha superado los 477 millones de reproducciones, acumula 900 mil comentarios y ha recibido 38 millones de me gusta, y estas cifras continúan en aumento, lo que demuestra su impacto significativo en la audiencia digital.

Además, el audio de “Praise Jah in the Moonlight” de YG Marley ha ganado popularidad gracias a TikTok. Este tema, que presenta la voz de Lauryn Hill y contiene un sample de su abuelo Bob Marley, ha experimentado un aumento en las listas de reproducción en varias partes del mundo, impulsado por su viralización en la plataforma.