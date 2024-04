Horóscopo de hoy para disfrutar y sanar cuerpo y mente este sábado 20 de abril

Aries

Fue una semana muy fuerte y ahora toca darle a tu cuerpo el descanso que se merece. Disfruta de la naturaleza y te sentirás mejor para avanzar. En el amor, un encuentro con tu familia será propicio para presentarle a ese alguien especial que te quiere y valora.

Tauro

Culminas una semana donde la paciencia fue la clave para superar desafíos, ahora toca concentrarte en ti y en sacar todo ese estrés para que tu meten esté en armonía. En el amor, vivirás momentos muy agradables con esa persona que llegó a tu vida. Esto te dará un cambio del cielo a la tierra.

Géminis

Este es un momento de paz y armonía que te mereces tras unos días de arduo trabajo, así que no lo dañes con discusiones estériles. En el amor, el tiempo lo cura todo. Esta ruptura te está afectando, pero ya verás que las cosas van a mejorar para ti.

Cáncer

Necesitas tomar tus días de descanso para actividades que te liberen de las cargas de la semana. Camina, abraza un árbol y siente esa descarga para que la paz mental esté en ti. En el amor, deja los celos y los impulsos porque eso te trae problemas con tu pareja. Desaparece de tu vida esos obstáculos sentimentales.

Leo

La vida es una sola y tienes que disfrutarla al máximo, así que es el momento de salir con tus amigas, bailar y cantar para desestresarte. En el amor, tienes algunos problemas con tu pareja por la familia, lo mejor es comunicar bien claro a todos que necesitas el respeto hacia tus decisiones.

Virgo

Tienes que buscar momentos de tu vida para hacer otras actividades porque no todo es trabajo. El caminar y hacer ejercicio te harán mucho bien. En el amor, sal un rato, diviértete, despejar la mente te favorece. Sonríe a la vida que tiene cosas maravillosas

Libra

En momentos se tiene que ser egoísta para dedicarte el tiempo posible a ti misma y renovar energías, así que cualquier compromiso de trabajo o familia puede esperar. En el amor, estás como detenida, que sientes que no avanzas en la relación y que necesitas cortar por lo sano. Si crees que es la mejor decisión, adelante.

Escorpio

No te alteres tanto por las cosas que piense o diga la gente de ti. Tú estás por encima de cualquier crítica, así que disfruta de la vida y no te estreses más por el qué dirán. En el amor, escucha a tu pareja que está buscando un tiempo para que puedan resolver su futuro inmediato. No pierdas la oportunidad de propiciar la reconciliación.

Sagitario

El descanso te ayuda a tener momentos de reflexión y aclarar la mente, así que tómate tu tiempo si lo que quieres en estos días es reponer fuerzas. En el amor, estás en esa etapa de reflexión sobre lo qué quieres hacer con tu vida. No desesperes por la soledad, por el contrario disfrútala.

Capricornio

Es un día muy especial para compartir en familia, para contarles de tus nuevos proyectos y para recibir de ellos el mejor consejo. En el amor, vas a conocer a alguien que puede cambiar las perspectivas que tienes de seguir sola. Ya verás que darás un giro muy grande a tu vida.

Acuario

Todo va a mejorar en tu vida si pones empeño y te dejas llevar por tu intuición para tomar las decisiones correctas. Tu mente y tu cuerpo necesitan descanso, así que aprovecha este día y relájate. En el amor, los cambios emocionales te tienen con mucha inestabilidad. Trata de tener paciencia que esa persona especial llegará pronto a tu vida.

Piscis

Es un día para relajarte y pensar en las cosas que no has podido organizar. Ve el lado bueno de las experiencias negativas que pasaste y el aprendizaje que te dejan. Estar serena te ayudará a pensar mejor. En el amor, tú y tu pareja deben salir de la rutina diaria. Encontrar momentos de placer que les permita reencontrarse en la intimidad.