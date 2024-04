La sabiduría y paz estará presente en 5 signos tras la Luna Rosa

La Luna rosa es como se le conoce a la Luna llena de abril, que este año tendrá protagonismo el próximo lunes 22. El satélite no cambiará de color, sino es que en esta época del año los líquenes se tornaban rosado. Antes de esta fecha, algunos signos experimentarán sabiduría y paz en sus vidas, haciendo retrospección, analizando situaciones y haciendo frente a las crisis.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Por estos días estarás más curiosa de lo habitual, porque necesitas explorar más allá de tus límites, entender a otras personas. Estás cultivando tu empatía y esto es muy importante porque te hace mejor mujer. Todo lo que veas estos días hará cuestionarte algunas de tus creencias, que posiblemente estén en riesgo porque tendrás la necesidad modificarlas, adaptarlas a la nueva realidad que tienes y los conocimientos que vas adquiriendo con el transcurrir del tiempo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Aún en medio de la crisis que puedas vivir antes del 22 de abril, no dejarás de lado las lecciones que has aprendido, al contrario, las pondrás en práctica precisamente para hacerle frente a estas situaciones complejas y desarmarlas. Contarás con la ayuda de otra persona muy reflexiva y observadora, quien inicialmente estará viendo todo que haces para luego darte unas buenas sugerencias, que se las agradecerás.

Recomendados

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Tu cuerpo se manifestará a través de alguna enfermedad o padecimiento en estos días. No solo se trata de darte un descanso, sino que debes analizar qué es lo que tu inconsciente te quiere decir a través de tus piernas, manos, cabeza u otras partes del cuerpo. Analízate y ponle freno al estrés para que puedan tener un balance en tu vida. Últimamente has estado demasiado dispersa y esto no es compatible con lo que deseas para tu vida.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Vas a querer pertenecer a un grupo, pero no será tan fácil porque uno de los requisitos será que renuncies a ciertos valores, algo que no estás dispuestas a negociar. Todo esto te servirá de enseñanza y reflexionarás sobre qué carencias tienes que te han llevado hasta estas personas que no son compatibles con tu modo de vida y los proyectos que tienes para surgir.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Aprovecha estos días para hacer una limpieza completa en tu hogar, sacar esas malas energías, virus y más que no están aportando, al contrario, están restándote. Mueve los muebles y sacude. Así será la única forma que lo negativo salga para darle la bienvenida a lo próspero y especialmente a la paz, ya que con esta limpieza se irán todos eses pensamientos que te roban la tranquilidad.