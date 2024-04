Horóscopo de hoy te mueve a sacar la mala racha que deja la Luna Creciente este jueves 18 de abril

Aries

La tolerancia debe ser tu principal elemento para calmar las aguas y para tener ese tiempo de reflexión que te permite organizarte para enfrentarte a un nuevo reto. Ser constante es obligatorio. En el amor, te sientes sola y sigues buscando al pasado. Olvida eso y pasa la página para que te lleguen cosas mejores.

Tauro

Piensa muy bien si vale la pena arriesgarse o esperar un tiempo más para tomar una decisión que te permita cambiar tu futuro. No es el momento de actuar por impulso. En el amor, tu carácter mortifican a tu pareja y estás provocando una ruptura que se puede evitar con una conversación.

Géminis

Serenidad e inteligencia son las claves para salir de los conflictos y enfocarte en trabajar para avanzar con éxitos en tus proyectos. No mires atrás. En el amor, cuidado con los pajaritos que te pinta una persona que solo quiere conquistarte para pasar el rato. No caigas en su juego.

Cáncer

Tu principal propósito es resolver es superar los obstáculos para encaminarte a nuevas oportunidades que te van a permitir salir adelante. La buena disposición y la actitud positiva son claves. En el amor, estás en plan de conquista y eso te tiene entusiasmada e ilusionada, pero cuidado con tomar decisiones que puedan romper la magia.

Leo

Tienes que esforzarte más para consolidarte en este nuevo trabajo que te va a permitir escalar y estar en mejor posición. Paciencia y tolerancia con las personas negativas. En el amor, tu tienes el poder de cambiar las cosas que están sucediendo dejando los celos y las impulsividades a un lado.

Virgo

Estás en un momento de productividad y progreso y tienes que aprovecharlo al máximo para garantizar tu estabilidad e independencia. En el amor, deja de llevarte por los impulsos y trata de llevar la fiesta en paz con tu pareja. No hay motivos para el conflicto constante.

Libra

Tienes que poner toda tu energía para lograr la meta que te has propuesto. Estarás muy bien en la medida que la actitud sea positiva para tomar decisiones acertadas. En el amor, te llega una nueva ilusión con alguien de tu entorno, pero cuidado con el acecho del pasado que te puede hacer caer en una trampa.

Escorpio

Si te ofrecen algo mejor acéptalo porque viene con muy buenas perspectivas. Quédate con las buenas relaciones y no mires atrás para avanzar. En el amor, tu relación está entrando en una etapa de monotonía de la que deben salir. Sal de esa rutina y aprovecha para impulsar la pasión y sobre todo la confianza.

Sagitario

Cuando la vida te golpea duro y tu te levantas como el ave fénix de las cenizas, todo sale bien y se abren los caminos para avanzar. En el amor, estás tan concentrada en tus proyectos personales que descuidas a tu pareja y eso atrae el resentimiento y los problemas. Evítalo como sea.

Capricornio

Buenas propuesta que te darán la oportunidad de tomar una decisión para salir adelante. No estás mal donde estás, pero mereces estar en mejor posición. En el amor, si estás en esa etapa en la que ya no quieres nada con tu pareja, tienes que ser valiente para decirle y que ambos no pierdan su tiempo.

Acuario

Los cambios te permiten crecer, así que tómalos con buena actitud y vibra positiva porque con ellos vas a poder avanzar al éxito y a tu independencia. En el amor, tienes que hacerle caso a tu intuición para ponerle fin a esa relación que te hace daño y pasar la página a nuevas oportunidades.

Piscis

No te dejes llevar por el qué dirán, sigue adelante con las decisiones que tomaste porque ellas te van a encaminar al éxito. Prudencia con lo que hablas para evitar que cualquier palabra sea tomada como algo en tu contra. En el amor, alguien de tu entorno te quiere conquistar pero tú no dejas porque estás anclada al pasado. Sacúdete eso y date esta oportunidad.