18, 19 y 20 de abril serán cruciales para estos signos antes de la Luna llena rosa

Abril abrirá su última semana, específicamente este 22, con una majestuosa Luna llena, que también se le conoce como la Luna rosa, ya que en tiempos ancestrales durante esta época, en el hemisferio norte, crecían líquenes de este color que brindaban un gran espectáculo visual. Ahora, en esta oportunidad la precederá una serie de circunstancias que serán favorecedoras para algunos signos.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Será esencial que antes de que termine esta semana pongas orden a tu vida, porque todo este desequilibrio que estás teniendo está afectando muchos aspectos de tu día a día, como en el trabajo, la casa y sobre la salud. No estás descansando como debes y por supuesto que repercute en tu productividad. Analiza por dónde puedes empezar. Es posible que te desesperes porque sientes que todo es primordial, pero arma un esquema y desglosa todas las tareas y partiendo de allí organiza.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

La larga espera terminará. Finalmente, recibirás una respuesta de esta diligencia que hiciste bastante tiempo atrás y que, incluso, ya casi has dado por perdida ante la tardanza y las trabas que has sorteado todos estos meses. Sin embargo, la espera la valdrá porque todo girará a tu favor, así que muchas puertas en tu camino se comenzarán a abrir para darle la bienvenida a grandiosos momentos, proyectos y reencuentros con personas especiales que por esta misma diligencia las has tenido alejadas.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Mientras no tengas seguridad en ti, difícilmente alguien pueda encontrarla. Eres una mujer con múltiples cualidades que te hacen muy especial y valiosa. Búscalas, créetelas y proyéctalas al mundo, porque esto será lo hará la diferencia entre que consigas un buen amor ahora solo relaciones pasajeras que solo te dejarán mucho más vacía. Trabaja más en ti, para que puedas entender que la felicidad radica es en ti y que deseas compartirla con otros, ya sea como pareja sentimental o como un gran amigo.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Hay una relación que te ha dado muchas aventuras y momentos épicos, pero que estás consciente de que allí no hay más que escalar, que no te hará el lugar que mereces, porque sencillamente él no se atreve a dejarlo todo por ti, espera que otros tomen las decisiones complicadas, y esta oportunidad tendrás que ser tú. Di basta, cierra ese ciclo, agradece, y sigue tu camino, que si realmente ese amor es verdadero como ambos se pregonan, pero la misma vida los volverá a unir más adelante.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Tendrás el apoyo incondicional de una persona experta dentro de tu campo laboral y, posiblemente, dentro del mismo sitio de trabajo, que te brindará una serie de herramientas para que crezcas rápidamente y te consolides como una de las mejores. Todo eso lo hará porque se ve reflejada en ti y en el ímpetu que tienes, las ganas que le imprimes a cada tarea, porque todo esto te apasiona.