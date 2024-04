Romántico, apasionado, sensible o egoísta: Cómo es tu corazón según tu signo zodiacal Cada signo tiene una característica que los identifica (Foto: Freepik)

Cada signo del zodiaco tiene su personalidad, algunos son muy románticos y sensibles, otros suelen ser muy apasionados y egoístas. Cualquiera sea la característica que los identifiquen tienen un corazón que les permite ser valientes ante las circunstancias y luchar por lo que quieren

Aries

Los nativos de este signo tienen un corazón apasionado y llenos de energía. Virgo te puede llevar por el camino de la magia y romper barreras por amor. Es impulsivo y demasiado sincero, prefiere perder amistades antes que ir en contra de sus pensamientos. Es leal, protector, pero también muy libre. Su premisa es amar sin ataduras.

Tauro

Los tauro tienen el corazón en el estomago y en las finanzas, pero son muy románticos, cariñosos y comprometidos. Su premisa es “todo es mejor cuando gastas energía en cosas que te alegran el alma”. Es un signo paciente, estable y confiable. Su corazón es amplio y disfruta de la compañía de sus seres queridos sin escatimar. Para los nativos de este signo es importante no escatimar en sus metas, sueñan con una vida mejor y no desiste ante nada.

Géminis

Los nativos de este signo conectan con mucha facilidad con todas las personas y son capaces de intuir cuando es un lazo real o superficial. No cualquiera se gana su lado vulnerable. Tiene un corazón aventurero, curioso, dulce, coqueto y juguetón. Le encanta hablar y estar rodeado de gente, pero son pocos con los que se muestra tal y como es.

Cáncer

Para este signo, las mejores cosas de la vida llegan sin buscarlas y eso es la impresión que causa en los demás. Su corazón es el que repara, el que protege, el que honra el hogar. Es intuitivo y empático, se preocupa por la gente que ama. No le asusta mostrar sus emociones y es un romántico e intenso, pero son pocos corazones con los que realmente has logrado conectar.

Leo

Las personas de este signo son de carácter muy fuerte y no permiten que cualquiera hagan con ellos lo que se le dé la gana. Tiene un corazón lleno de bondad, pero no tiene ni una gota de ingenuo. Es generoso, extrovertido, creativo. Se considera una de las personas más leales del zodiaco porque está siempre ahí para los suyos. Una de las características más importante, es que es muy exigente al amar, pues no se conforma con las sobras.

Virgo

No es un signo desconfiado, pero con la experiencia valora que mientras más pequeño sea su círculo de amistades, mejor le irá en la vida. Eso hace que su corazón y mente estén tranquilos. Son prácticos, perfeccionistas y muy trabajadores. Sin embargo, siempre están dispuesto a darle la mano a quien lo necesita. Son cautelosos y reservados es el amor y en su entrega no hay mentiras.

Libra

Le encanta compartir su vida con los demás, pero también le gusta muchísimo pasar tiempo a solas. Su autenticidad y su brillo hacen que sobresalga en cualquier ámbito. Tienen un corazón lleno de paz, le apuestan a la justicia y no pierden el tiempo en cosas superfluas. Es muy sociable y valora las amistades que lo impulsa en todos los sentidos. Es romántico, cariñoso y aventurero.

Escorpio

Los nativos de este signo son leales y empáticos, además de ser personas profundamente magnéticas y apasionadas. Su corazón es noble, intenso, pasional y muy misterioso. Sin embargo, cuando se trata de defender lo que ama nadie le gana. Pueden llegar a ser personas temibles si se meten con quienes aprecia y aman de verdad.

Sagitario

No le tienen miedo a nada y se lanzan a la aventura con optimismo de que todo va a salir bien y sí no es así, es experiencia. Aman la libertad por encima de todo. Les encanta viajar y explorar nuevos sitios y es por eso que su corazón es amante de la adrenalina. Al momento de confrontar es directo y pone sobre la mesa sus deseos por encima de lo que sea. Ama profundamente, pero de manera independiente.

Capricornio

Este signo se destaca por encima del resto por tener un corazón de piedra. Se toma muy en serio todos sus compromisos y trata de construir su autoestima a través del esfuerzo y la excelencia. Es ambicioso y muy disciplinado y se enfoca para conseguir lo que quiere. Es cauteloso, comprometido y soñador. Busca la estabilidad y no confía ni en su sombra. Sea amigo o pareja, Capricornio tiene muy claro sus límites.

Acuario

Tiene un corazón rebelde y libre como el viento, pero se ablanda con muchas cosas y se hace fuerte con otras. Le atrae lo inusual, lo que le pone a pensar y lo que abraza su espíritu libre. No son de relaciones tradicionales y le atraen los desafíos. Tiene un corazón difícil de entender, pues siempre está en búsqueda de alguien que respete su libertad, alguien con quien pueda tener una conexión física, pero también mental. De lo contrario, prefiere estar solo.

Piscis

Los llaman los soñadores del Zodiaco por su sensibilidad y porque son un mar de emociones listas para compartirlas con el mundo. No les interesa fingir ser fuertes. Su corazón es transparente, compasivo, empático y muy dulce. Las personas que llegan a su vida y luego se marchan se llevan una huella bonita para el resto de sus días.