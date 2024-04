Mercurio retrógrado está en la recta final y deja poderoso mensaje a todo el horóscopo

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Una forma excelente de mejorar tu día es reírte con una buena película de humor. Estas siempre son necesarias para los días solos, de tristeza, problemas o agobios. Busca siempre la forma hacerte feliz, de dibujar una sonrisa para darle un respiro a tus días.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Siempre debes ser la primera en tu vida y esto no debería generarte ningún sentimiento encontrado. No puedes ayudar, amar, ofrecer y más a las otras personas si no empiezas por ti misma. No eres egoísta, solo que debes tener claras las prioridades.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Será necesario que emprendas, que dejes de ponerte excusas para sacarle provecho a todo lo que sabes, las mismas personas que están a tu alrededor de están alentando, pero eres tú quien no terminas de creer en tu potencia. Con esto puedes facturar más.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Los miedos no se fortalecen solos, tú eres quien los alimentas y es vital que dejes de hacerlo, porque te están boicoteando. No avanzas para nada en tu vida porque sueles pensar en todo lo negativo que te puede, en tus temores y te estás perdiendo de grandes oportunidades.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

A veces un pequeño cambio hace una gran diferencia y con esto se hace referencia a tu imagen: un corte de flequillo, de cabello, pintarlo, usar un tipo de ropa que te gusta pero no te has atrevido a usar, cierto calzado, pero renueva tu imagen, así como lo has hecho internamente.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Tienes que vivir más con los pies puestos en la tierra, y esto implica trazarte objetivos mucho más reales, que verdaderamente puedas cumplir y que dependa 100% de ti o, por lo menos, en menor medida de terceras personas. Esto evitará que te frustres.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

A veces es mejor ser directa que irse “por las ramas”, ya que te evitarás los malos entendidos, los supuestos y todo lo que ello trae. Eso sí, siempre con un gran grado de empatía. Comunícate como te gustaría que lo hicieran contigo, también teniendo la paciencia pertinente.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Viaja, conoce, explora, pero no te quedes estancada en tu casa, que ciertamente te da comodidad o porque no tienes dinero para recorrer pueblos. Entonces, busca la forma de conocer nuevos lugares dentro de tu propia ciudad, déjate sorprender.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Acostúmbrate a hacer una pausa en el uso de la tecnología o, por lo menos, del teléfono, computadora o tv, y vive más el presente con las personas que te rodean. Goza de sus sonrisas, sus chistes, interactúa con la naturaleza sin que nada te interrumpa.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

El instinto es uno de los amigos más fieles que las mujeres suelen tener y el tuyo es grandioso. No lo subestimes ni mucho menos hagas de lado, préstale atención cuando lo sientas porque puede ver y percibir lo que tus otros sentidos no.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

En hora de cambies y expreses más tus sentimientos y emociones. No des por sentado que te aman o que los demás entiendan que los amas, porque a todos nos encanta escuchar de esas personas lo importante que somos. Así que comienza a ser un poquito más afectuosa.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Gestiona mejor tu tiempo, tanto para el trabajo como para tu vida personal. De esta forma serás mucho más eficiente y tengas minutos para todo lo que deseas hacer día a día. También te ayudará a ser más organizad ay disminuir el estrés que a veces se apodera de ti.