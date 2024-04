Horóscopo de los ángeles y los consejos para tener paz y equilibrio este martes 16 de abril

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Arcángel Rafael

Será necesario que apuestes por la confianza que tienes en ti. Sabes muy bien que tu corazón no miente y presientes que todo saldrá bien. Pídele al ángel Rafael que te brinde todo lo que necesitas, que te provea para vencer cualquier miedo.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Arcángel Raziel

A pesar de tener muchas cosas en tu contra, en la calma de tu alma hallarás las respuestas certeras, que te guiarán a la solución más rápida e idónea, solo debes requerirás de un poco de guía y eso lo conseguirás al lado del ángel Raziel.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Arcángel Remiel

Para que la vida te sorprenda con buenos cambios, que te lleven a una vida más plena y sin tantas preocupaciones, será vital que empieces por cambiar algunos asuntos que tienes pendientes en tu corazón. El ángel Remiel te protegerá de las malas decisiones.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Arcángel Miguel

Tendrás que confiar plenamente en el Todopoderoso porque hay cosas que no puedes controlar, que no están en sus manos. Déjalo que Él lo resolverá de la mejor manera que te ti te convenga, no la que tú desees. Con la ayuda del ángel Miguel tendrás la paciencia que te hará falta para esperar y aceptar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Arcángel Zadkiel

La vida es una dualidad, lo feliz y lo triste, lo bueno y lo malo, y tienes que aprender que al tomar uno, el otro llega por sí solo. Es imposible querer solo de lo mágico y maravilloso, porque lastimosamente desde ahí no se aprende a vivir. Desde allí se aprende a valorar y será le ángel Zadkiel quien te brinde la sabiduría que requieres.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Arcángel Gabriel

Para ser feliz se requiere poco, solo hace falta amarte inmensamente, no fallarte, ser tu prioridad y con todo esto puedes alcanzar casi cualquier meta que te traces. El ángel Gabriel puede ser tu gran aliado en este camino, solo tienes que pedir que te ilumine.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Arcángel Raguel

Solo cuando tu alma esté verdaderamente lista para amar, es que el cielo te pondrá a alguien que valore cada segundo que des. Esta felicidad que deseas vivir será cuando te aceptes y renuncies a lo banal, y es por esto que el ángel Raguel te protegerá contra la maldad.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Arcángel Uriel

Hay que saber agradecer, no solo por lo que el Supremo pone ante ti, sino por las carencias, porque están allí por una razón que solo con el tiempo Él mismo te revela y será a través del ángel Uriel que descubras que las falencias también son necesarias.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Arcángel Chamuel

Definitivamente estás en un proceso de tu vida tan próspero y bueno que muchas veces esto te quita las buenas energías, porque piensas que lo malo pronto te acechará. No malgastes tu tiempo y felicidad en eso. Déjale al ángel Chamuel cualquier proceso complicado que se te presente.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Arcángel Azrael

La serenidad que tienes ahora será el motor que te impulse porque podrás ver con mayor claridad cualquier plan que el cielo tiene para ti. Escucha tu corazón y dale la bienvenida al ángel Azrael para que te del bienestar físico y emocional para luchar contra la adversidad.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Arcángel Jofiel

A veces el juicio se puede nublar con tantos pensamientos negativos, que se alimentan de las frustraciones y las adversidades, pero tendrás al ángel Jofiel de tu lado, quien te brindará toda la sabiduría para que elijas correctamente lo que debes hacer.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Arcángel Sariel

Es hora de sentarse a disfrutar de la gloria, de los frutos de esa buena cosecha que sembraste en los tiempos difíciles. La abundancia está dentro de tu hogar y tu alma, y el ángel Sariel estará allí para ti, para asegurarse de que nadie arruine tu merecida celebración.