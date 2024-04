El consejo que deben seguir las mujeres del zodiaco para potenciar su suerte del 15 al 21 de abril

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Tienes que dejar de prestarle atención a todo lo que dicen de ti. Sólo quédate con lo que te edifica como persona, lo demás ni siquiera lo escuches. No es necesario que debas caerle bien a todos. Será necesario que aprendas a lidiar con los tóxicos y a frenarlos sin importar el parentesco.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Enfoque es la palabra y la acción en la que te debes centrar en esta semana para que puedas ver las oportunidades que están a tu alrededor y las tomes toda para ti. Te darás cuenta que hay tanto que no has visto por estar pendiente de cosas superfluas.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Deja atrás el miedo a equivocarte porque te estás perdiendo de vivir experiencias verdaderamente exitosas porque piensas que no resultarán o que arriesgarás mucho. No importa cuántas veces cometas errores, lo que debes importarte es no equivocarte con los mismos.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Mantente informada. La información es poder, te abre puertas, te lleva hasta personas con mucha influencia. Entre más sepas, más vas a querer hacer. Buscar conocimiento se convertirá en todo un desafío que te encartará asumir una y otra vez.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

No te mientas a ti misma. Una cosa es que a veces engañes a los demás con ciertas mentiras para quedar bien, no perder las apariencias, que ya se convierte en una acción dañina para ti. Pero, nunca quieras mentirte porque esto repele todas las energías positivas del universo.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Comienza a trabajar en tu cuerpo, no es para cumplir unos estándares de belleza, sino para que tengas salud. Es posible que las hormonas puedan jugarte en contra, pero el mejor remedio es tener una alimentación intuitiva, sana, que vaya de la mano con el ejercicio.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Internet brinda muchas oportunidades para que te eduques, ¡aprovéchalas! Ahora también está la posibilidad de hacerlas gratis, en línea con un horario ajustado a tus necesidades, así que enfócate en aprender más para que se aún más competente y avances más.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

No puedes ver la suerte y sus maneras de manifestarse si tienes grandes expectativas. Entonces, todo lo que esté por debajo de estas, simplemente quedarán fuera de tu radar y lastimosamente para ti muchísimas veces las cosas buenas se manifiestan con pequeños detalles.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Date la oportunidad de amar y para esto es necesario que conozcas a más personas. Ponte una meta para socializar con más frecuencia, ya sea a través de internet, recurriendo a tu red de contactos o haciéndola sola, pero lánzate a la aventura de tener más personas con quien conversar.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Todo lo bueno necesita de un gran sacrificio, si no estás dispuesta a hacerlo, entonces no te quejes de la vida y confórmate con lo que te toca. Todo cuesta trabajo, pero a veces la flojera o comodidad te ganan y quieres que todo te llegue a pedir de boca.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Piensa en positio y trae lo positivo. Así es como funciona esto. Entonces, no resulta tan complicado cambiar un poco la forma en cómo le pides al cosmos. Comienza haciendo pequeños modificaciones y cuando ya lo hayas dominado, entonces, exígete más y notarás que todo fluirá hacia ti.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Busca a tus amigos. Tienen una fuerza tan poderosa es que es capaz de borrar dolor, de curar heridas. Ellos te darán la alegría que necesitas y a motivación que quizá te haga falta para empezar otra vez, porque te conocen bien, saben cómo alentarte y de lo que eres capaz de hacer.