Un intenso viaje de autoconocimiento comenzará para cinco signos

Desde este 11 de abril, las mujeres nacidas en Tauro, Escorpio, Leo, Cáncer y Capricornio comenzarán un proceso de reflexión, conexión con ellas mismas que las llevará a un nivel de mayor sabiduría, con la que podrán enfrentar nuevo retos, desde una perspectiva más crítica y resolutiva.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

Estos días serán de una intensa crítica, de mucha reflexión en los que serán te harás muchas preguntas. Sería bueno que analices quién eres verdaderamente, hasta donde quieres llegar, qué estás dispuesta a hacer para llegar hasta esa suprema meta, cómo puedes conseguir la felicidad, qué te falta para estar en paz contigo, qué necesitas dejar atrás. Todas esas respuestas de llevarán a muchas otras y tendrás una mejor visión de ti.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Desde hace tiempo tienes una enorme necesidad de tener una mejor relación contigo y esto lo comenzarás a hacer desde hoy mismo. Para reconectarte con esa parte de ti debes por comenzar a trabajar tu inteligencia emocional, reconocer cada una de tus emociones, qué las mueve, cómo las vives y reprimes, qué te impide dejarlas fluir. Comprender los sentimientos, también, te ayudará a saber gestionarlos. No quieres que se apoderen de ti, sino vivirlos y soltarlos. Esto te desarrollará la empatía.

Recomendados

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Es el justo momento para que pienses en todo lo que has conseguido hasta ahora, los desafíos que sorteaste para llegar, así como los cambios que ha tenido tu razonamiento desde tras esa travesía. Explorar desde ese punto de vista tu viaje hacia las metas más significativa, te ayudarán a descubrir esas fortalezas que has puesto en práctica, pero de las que no estás conscientes. Conocerlas te hará poderosa y aumentará la confianza en ti.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

¿Ya sabes qué te motiva? Entonces, tendrás que iniciar ese proceso porque allí en donde radican la semilla de muchas cosas positivas. Ver qué es lo te inspira y cómo seguir potenciándolo es importante, porque puedes aferrarte a eso una y otra, tanto para cuando estés mal, como para cuando estés bien y quieras superarte. Esto te pude hacer indetenible y poner a personas muy influyentes en tu camino.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Es vital que tu cuerpo y mente estén conectados para que vayan hacia una misma dirección. De nada sirve que seas crítica de ti o que cultives la humildad y empatía, sino tienes la capacidad de darle un lugar sagrado a tu cuerpo. Lo has dejado abandonado, le has sobreexigido, y es hora de reivindicarte con él, de darle cariño y mantenimiento, porque al final de cuenta es tu hogar. Ya verás cómo todo marchará cada vez mejor.