Mercurio retrógrado y el eclipse solar se unen para cambiar la vida de cinco signos

La tarde de ayer 8 de abril se desarrolló uno de los eclipses solares más importantes en lo últimos años y que dejó gran repercusión en los signos del zodiaco, mientras que hasta el 25 de abril, Mercurio estará retrógrado, es decir, que desde la perspectiva de la Tierra, pareciera que se estuviera en girando al contrario de su órbita, de acuerdo con lo que explica Star Walk en su portal.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Una noticia te cambiará la vida. Habrá una revolución total, que tendrás que apoyarte en tus seres queridos para sacar fuerzas desde el fondo de tu alma. Será la prueba más dura que has tenido. Muchos van a querer opinar sobre esto, decirte cómo debes actuar sin antes pensar en lo que tú sientes. Será el momento preciso para empieces a poner límites y a depurar tu circulo social, quédate solo con las personas que te edifiquen.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Las cosas con tu pareja comenzarán a mejorar notablemente cuando hablen con total sinceridad y sin ofuscarse sobre los temas que a los dos les disgustan, que les están impidiendo vivir placenteramente su relación. Posiblemente, no te guste lo que él tenga que reclamarte, pero debes escuchar atenta, porque esta es la circunstancia perfecta para que ambos sellen otro compromiso más de cambiar y mejorar, primeramente, por cada uno de ustedes como individuo, y luego por la unión que tienen.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Por fin conseguirás el equilibrio entre tu trabajo y tu vida privada. La organización es clave para mantener esta balanza en perfecto estado. Le has ,ganado la guerra a la procrastinación. Sigue así, aferrada a esa motivación porque te permitirá tener más momentos libres para hacer todo lo que deseas. Es posible que esta semana tengas algunas tentaciones, pero tu apóyate en tu fuente de inspiración para que sigas adelante.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Le dirás adiós a un compañero de trabajo muy querido, con quien has hecho una buena llave dentro de la empresa. Pero, esto será solo momentáneo porque es muy posible que a mediano plazo él sea quien te recomiende y nuevamente te conviertas en su aliada. Él sabe que tienes mucho potencial, que eres grandiosa y sobre todo responsable. No dejes de mantener contacto con él.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Se viene un proceso duro en materia del amor. Posiblemente la relación que tienes llegue a su fin porque ya ambos están teniendo planes en distintos caminos, por lo que no están compaginando. No han encontrado la fórmula para hacer que estos senderos se crucen. Antes de que se hagan daño, lo mejor será dejar todo atrás. Pero si estás soltera, quizás estés saliendo con una persona que te ha prometido villas y castillo, pero está comprometido y así no entras en el juego.