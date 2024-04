Este video es considerado el más emocionante del eclipse solar y aquí puedes ver por qué

Abril contó con uno de los sucesos astronómicos más importantes del año como es el eclipse solar total que se vivió este lunes 8, cuando la luna bloqueó al Sol y el día se convirtió de noche por cuatro minutos, un fenómeno que ha sido admirado en su totalidad en países como México, Estados Unidos y Canadá.

Este espectáculo que volverá a repetirse en apenas 20 años causó gran emoción entre los espectadores y además de memes en redes sociales dejó distintos momentos para el recuerdo. Los eclipses solares son eventos que le permiten a los científicos estudiar la atmósfera de la Tierra y la corona del sol.

En redes sociales se ha hecho viral un video el cual ha sido considerado uno de los más emocionantes de los distintos fenómenos que han sucedido a lo largo de los años.

Este es el video más emocionante de un eclipse solar

Los eclipses solares son de los eventos más fascinantes en el mundo al ver como la Tierra, el Sol y la Luna se complementan y traen consigo cambios importantes, son solo en lo científico sino también en los espiritual según la astrología.

En medio del alboroto que ha causado este nuevo evento, se ha hecho viral en redes sociales un video que es considerado el más emocionante de todos los eclipses que se han llevado a cabo y aunque el mismo no data de este 8 de abril de 2024, sigue siendo un lindo momento para recordar con la llegada de cada eclipse.

Se trata del eclipse de 2019 exactamente en La Serena, Chile donde cientos de personas se reunieron a orillas del mar y presenciaron como la Luna iba tapando de a poco al Sol hasta llegar la oscuridad y causar emoción y ovaciones ante la inmensidad de tan preciado momento.

“Qué hermosa es la Naturaleza hermosa”, “Este video es viejo pero siempre da gusto recordarlo”, “Dios tiene a sus favoritos, que momento”, “Amemos a la naturaleza y cuidemosla! Lo veo y la piel se me pone chinita”, “No s si ese video es o no en mazatlan, pero lo que acabamos de vivir aquí fue Impresionante algo que es de película algo k no hay palabras para describir”, son algunos de los comentarios de quienes han vuelto a recordar dicho momento.