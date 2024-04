Eclipse total del sol traerá malas vibras en el dinero para cinco signos hasta el 15 de abril

México, el este de Estados Unidos y parte de Canadá vivirán el momento cuando la Luna nueva se interponga entre la Tierra y el Sol para crear el eclipse desde la mañana de este lunes 8 de abril, lo que traerá una serie de malas noticias financiera para Aries, Sagitario, Cáncer, Libra y Piscis.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

Has estado tan ocupada, concentrada en otros problemas que resolver que olvidarás pagar tu tarjeta de crédito o alguna membresía, por lo que los intereses de mora te llegarán prontito. Tendrás que pagar de más justamente ahora cuando estás más justa que nunca en el tema financiero. Esto te servirá de experiencia para que automatices pagos o pongas alarmas que te recuerden lo que debes hacer de inmediato, sin postergarlo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Los gastos se comenzarán acumular sin ningún tipo de control, por lo que cuando vayas a querer solventar realmente una necesidad te darás cuenta que ya no tendrás los fondos suficientes, entonces, deberás recurrir a la deuda para cubrir eso. Ya es momento de seas mucho más organizada porque estás dejando mucho dinero en la calle y no estás avanzando en absolutamente nada en tu vida. En una alerta para que pongas orden.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Nada en esta vida en gratis, por lo que antes de pedir o aceptar cuando te pregunten cualquier cosa siempre debes preguntar si tiene un costo adicional, ya que te lo cobrarán y no tendrás cómo pagar. Entonces, pasarán dos escenarios: o pasas la verguenza del año o tienes que sacar de tu bolsillo dinero que está presupuestado para eso, desajustándote todo lo que tienes planeado.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Los servicios públicos serán tu dolor de cabeza este mes porque llegarán por las nubes a pesar de que tu consumo real no eso. Claramente habrá una equivocación, pero lamentablemente tendrás que pagar primero para hacer cualquier reclamo. Esto desatará tu furia. Te perjudicará mucho, pero no tendrás de otra y, además, esperar un largo tiempo para que hagan todos los estudios pertinentes que te den la razón para luego reintegrarte todo en un par de meses. La paciencia deberá ser tu gran aliada.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Está bien estar de suerte, pero tampoco abusar del azar, por eso es probable que pierdas cierta cantidad de dinero tratando de recuperar lo que has perdido en las apuestas. Ya esto se está tornando un problema mucho más grande y seria bueno que busques ayuda pronto para que no escale a mayores y no pierdas también a las personas que amas y lo que con tanto sacrificio has conseguido.