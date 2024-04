Cuatro conjunciones lunares darán un golpe de suerte a 5 mujeres en el horóscopo chino

Abril tendrás sus dos primera conjunciones en su primer fin de semana, específicamente el sábado 6, cuando Marte y Saturno se acerquen al satélite desde la constelación de Acuario. Al día siguiente, será Venus el planeta que tenga un encuentro, para que tome su lugar Júpiter. Todos ellos influirán en la suerte de los animales del zodiaco chino: Buey, Perro, Cerdo, Caballo y Conejo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

El amor florecerá de nuevo y esos buenos momentos que estás por experimentar vendrán de un chico muy cercano, alguien a quien conoces bien y que antes no te atrevías a mirar con ojos de picardía, pero hará algo que te despertará un gran interés. Serás correspondida. Lo mejor de todo es que has aprendido mucho y no repetirás esos errores que en el pasado te costaron lágrimas. Si estás en pareja, pues la tranquilidad reinará en tu casa, habrá mucho entendimiento aún en las situaciones en las que pudieras estar en desacuerdo.

Conejo

Nacidos en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Aprovecharás al máximo las ofertas, descuentos y promociones, por lo que te ahorrarás una buena cantidad de dinero y tendrás objetos o servicios de muy calidad. Las estrategias que has usado últimamente están teniendo un efecto positivo en tu economía. Eso sí, no abuses de la buena suerte. Resguarda, no tienes que comprar todo ahora, a pesar de que tengas el dinero disponible. Establece una jerarquización y posible plan de compra para que tu cuenta no quede en cero.

Recomendados

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Tendrás que ceder algunas de las cosas que son importantes para ti, y eso puedo incluir tiempo con tu familia o pareja, para ponerte la camiseta de la empresa por un corto tiempo, pero que te dejará un buen ingreso económico con el que solventarás algunos problemas que está presentado tu casa o un familiar que requiere de tu apoyo. Al principio de pegará el cambio, pero te adaptarás rápido y tus seres queridos serán tu principal fuente de motivación.

Perro

Nacidos en los años 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

La oportunidad de cambiar de departamento, trabajo o auto llegará más rápido de lo que piensas. Estos días conocerás las opciones que tienes e iniciarás el proceso para firmar ese contrato que te dará la seguridad que estás buscando. Las condiciones estarán mayormente a tu favor, y no tendrás problemas para formalizar el asunto. Por fin sentirás que las condiciones de tu vida están mejorando poco a poco y esto te hace sentir orgullosa de ti porque has trabajado arduo por eso.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Después de tanto esperar te darán un excelente diagnóstico, que te liberará de mucha presión y estrés. Además, solo deberás hacer unas pocas modificaciones a tu estilo de vida para que tu bienestar esté en un nivel óptimo. Tienes que recordar que tu cuerpo ya no es el mismo y debes hacerle mayor mantenimiento. Esto pondrá aprueba tu voluntad y la conseguirás.