Horóscopo maya: descubre cuál es tu signo y cómo será tu suerte antes del 15 de abril

Imox (cocodrilo)

Del 21 de marzo al 9 de abril

Se tomarán decisiones importantes que repercutirán en la vida de otros, por lo que es vital que se analice muy bien lo que se desea y si realmente vale la pena el riesgo que se tomará.

Iq’ (viento)

Del 10 de abril al 29 de abril

Habrá un mayor acercamiento hacia la persona que amas. Las circunstancias que ocasionaron su distanciamiento se irán disipando con el pasar de los días. Se valorarán mucho más.

Aq’ab’al (noche)

Del 30 de abril al 19 de mayo

No lograrás separar los problemas de tu casa mientras estás trabajado, por lo que es muy probable que se influya en tu desempeño o baje notoriamente la productividad que has tenido hasta ahora.

K’at (red)

Del 20 de mayo al 8 de junio

Necesitas descansar como se debe. Las pocas horas de sueño que estás teniendo te agotan e impiden que tengas la vitalidad que te caracteriza. Trata el punto que te está ocasionado los desvelos.

Kan (maíz)

Del 9 de junio al 28 de junio

Ahora sí le “verás el queso a la tostada” después de tanto sacrificio y tiempo de dedicación. Será una gran inyección a tu motivación, pues has estado perdiendo la esperanza. Se vienen buenas semanas.

Kame (muerte)

Del 29 de junio al 18 de julio

Tienes que mirar un poco más en tus necesidades más importantes y no enfocar en lo superficial. No dejes que el consumismo acabe con tus ahorros. Ese dinero que tienes también lo puedes invertir.

Kej (venado)

Del 19 de julio al 7 de agosto

La calma y tranquilidad llegarán a tu casa tras una conversación con una mujer sabia que te hará entender cuáles son tus errores. También sería ideal que busques ayuda profesional que te oriente.

Q’anil (semilla)

Del 8 de agosto al 27 de agosto

Será necesario que des un poco más de ti para que alcances esa meta o te acerques mucho más. Toda recompensa requiere de un sacrificio y de soltar, y precisamente esto es lo que te falta.

Toj (ofrenda)

Del 28 de agosto al 16 de septiembre

En el tema económico todo fluirá como agua de río en calma, no habrá contratiempos que saboteen los proyectos que tienes. Así sigue trabajando y poniéndole ganas. Recibirás un gran aporte.

Tz’i’ (perro)

Del 17 de septiembre al 6 de octubre

Socializarás con alguien que te no sabrá con quién desahogarse y verá en ti una mujer de confianza para hacerlo aunque no te conozca. No temas, solo escucha con atención y déjala que libere su carga.

B’atz (mono)

Del 7 de octubre al 26 de octubre

Te darás cuenta que estás fallando en ciertos aspectos en tu trabajo y dedicarás estos días a pulirte y mejorar estos asuntos, algo que notarán tus superiores y se reflejará en tu recibo de pago.

E (camino)

Del 27 de octubre al 15 de noviembre

Tienes que cortar esa relación que no está siendo para nada productiva para ti. Al contrario, sabes que no avanzará y siempre tendrás el mismo estatus. Mereces algo mucho mejor y que te valore.

Aj (caña)

Del 16 de noviembre al 5 de diciembre

Se esperan días de mucha prosperidad porque tendrás muchas oportunidades para concretar varias metas o cerrar ciclos que te tienen ocupada desde el año pasado. Será muy liberador para ti.

Ix (jaguar)

Del 6 de diciembre al 25 de diciembre

Una visita inesperada te llenará de alegría. Alguien a quien tienes tiempo sin ver te abrazará nuevamente. Se pondrán al día y esto será un golpe de amor genuino para vida.

Tz’ikin (ave)

Del 26 de diciembre al 14 de enero

Busca juntarte con personas que sumen a tu vida, que cuando te hablen no solo sea para contrate sus fracasos, sino también sus glorias. Sus energías y experiencias te ayudarán. Las tóxicas déjalas de lado.

Ajmak (venado)

Del 15 de enero al 3 de febrero

No puedes pedir y exigir a los demás cuando no das el ejemplo, y esta es una de las razones por las que te has estancado en tu vida laboral y amorosa. Haz un cambio y verás que las cosas mejorarán.

No’j (sabiduría)

Del 4 de febrero al 23 de febrero

Es necesario que uses estos días para ti, que te dediques algunas horas al día, más allá de las que usas para dormir, porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Estás agotada mentalmente y tienes que pausarte.

Tijax (cuchillo)

Del 24 de febrero al 15 de marzo

Un acto de caridad te llevará hasta una oportunidad de mucho provecho, pues esa persona conoce a alguien bastante importante y que está muy relacionada con el tema que deseas desarrollar.

Kawoq (tormenta)

Del 16 de marzo al 4 de abril

No hay mejor que hablar sinceramente y de frente las cosas para evitar que los conflictos sigan escalando. Esto permite ponerle un límite a las conjeturas que solo alimentan las malas energías.

Ajpu (sol)

Del 5 de abril al 24 de abril

La primera quincena de abril estará marcada por la felicidad, los buenos momentos que te enriquecerán el alma. Te dejará muy buenos recuerdos y grandes lecciones que compartirás.