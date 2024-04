WhatsApp estrena su ‘modo rosa’ y así puedes usarlo para ser la más coqueta esta primavera 2024

Si ya te aburriste de ver WhatsApp de la misma manera todo el tiempo, puedes probar el nuevo modo rosa que está llamando la atención por su feminidad y originalidad. Este truco conquistará a las mujeres que les encanta ponerle su toque a todo lo que les pertenece, pero una de sus ventajas es que no requiere tanto esfuerzo.

Aunque claro, si te da miedo probar diferentes alternativas a la versión original de WhatsApp por el riesgo de baneo de tu cuenta con el que podrías perder tus archivos, puedes recurrir a los ajustes propios de la app. Por ejemplo, presiona los tres puntos de la esquina superior derecha, presiona “Chats” y luego “Fondo de pantalla”.

WhatsApp tiene nuevos ajustes que marcan la diferencia en esta época del año | Freepik

Ahí podrás ponerle un wallpaper rosado que sea de tu preferencia, pero el resto del entorno del servicio de mensajería permanecerá en el verde oscuro que le caracteriza y solo puedes cambiar los modo claro u oscuro.

¿Cómo usar el modo rosa de WhatsApp?

Pues bien, si tienes curiosidad con este modo rosa de WhatsApp que a muchas conquista, Depor tiene un consejo para lograrlo. Para él debes descargar el APK de la app, no sin antes resguardar toda tu información en una copia de seguridad que se almacenará en la nube.

La razón de esto es porque vas a desinstalar la app perteneciente a Meta, pues en su reemplazo descargarás WhatsApp Plus, una versión alterada de la misma que no es oficial y que aunque puede traer riesgos de baneos, miles de personas afirman que les funciona de maravilla y tiene más opciones que la otra no te permite.

Hay varios temas personalizados, pero también uno disponible en color rosa | Fuente: Pixabay

Cuando hayas descargado el APK de WhatsApp Plus, instálalo, pero asegúrate que sea de una fuente confiable. Al culminar este paso, deberás ir a Temas y escoger el rosado, aunque también puedes personalizarlo a tu gusto. ¡Así de simple!