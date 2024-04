Mercurio retrógrado llegará para cambiar la vida laboral de cuatro signos

A partir de este martes 2 de abril, el pequeño planeta Mercurio entrará en retrogradación, es decir, que desde la perspectiva de la Tierra, pareciera que va hacia atrás en su proceso de traslación alrededor del Sol, aunque en realidad no es así. Esto traerá algunas complicaciones laborales para algunos signos, pero prosperidad para otros. Esto será hasta el 25 de abril.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Con trabajo: Llegó la hora de que disfrutar las cosas buenas que has conseguido gracias al esfuerzo que has hecho a lo largo de este tiempo en tu puesto de trabajo. Te has convertido en referente para tus compañeros, quienes te estiman y admiran.

Desempleada: Habrá una oportunidad para que salgan de esta situación, pero quedará retirado de tu casa, por lo que tendrás que madrugar para llegar a la hora. Será la única opción te tendrás por los momentos. Aún no se sabe cuándo llegará otra, así que piénsalo bien si quieres dejarlo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Con trabajo: Es momento de que mires a los lados y busques otras alternativas porque ya estás aburrida y con el síndrome del quemado a punto de brotarte. En otro empleo te sentirás más en libertad y quizá seas mejor remunerada y solo haciendo lo que te corresponde.

Desempleada: Monta un negocio con lo que sabes hacer. Pierde el miedo y pídele a alguien de confianza que te preste dinero para que puedas invertir. En poco tiempo verás que será la mejor decisión que podrás tomar.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Con trabajo: las malas energías harán que todo te salga como no planeas. Los desafías y malos entendidos estarán a la orden del día y poniendo a prueba tu poder resolutivo y paciencia. Demuestra que eres una mujer poderosa y resiliente. Verás que todo irá tomando su curso.

Desempleada: Lastimosamente no quedarás entre los seleccionados para ese trabajo fabuloso al que postulaste y en el que has avanzado bastante en el proceso de selección. Lo que hará la diferencia entre tú y el ganador, es que la edad que tienes.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Con trabajo: No digas a nadie cuáles son tus planes o metas a corto plazo porque hay quienes la envidia no los permitirá desearte nada bueno. Te estancarás. Lo mejor es callar y trabajar en silencio, solo avisa cuando tengas que celebrar tus victorias.

Desempleada: Te darán una sola oportunidad para que puedas brillar, quizá te pueda parecer cuesta arriba, pero será la única vez en la que deberás entregarlo todo para conquistar ese puesto. Una mujer influyente abogará por ti y las cosas pudieran salir mejor de lo que piensas.