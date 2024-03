¿Estás en busca del amor? Esta será la fecha en la que conocerás al amor de tu vida, según la numerología

A lo largo de los años, la numerología se ha encargado de lanzar detalles de lo que depara el destino de cada persona, pues se estima que los números están relacionados con las energías del universo. Es por ello que para quienes están en búsqueda del amor pueden tomar como opción esta técnica para conocer que les espera.

Según los creyentes cada número cuenta con una vibración que ayuda a destrabar decisiones en la vida de cada ser humano. La fecha de nacimiento es crucial para ello y este 2024 desafía a experimentar los beneficios de la numerología.

Son muchos los que se preguntan cuándo conocerán al amor de su vida y esta disciplina ayuda a destrabar misterios y conocer un poco de lo que te depara el futuro en términos amorosos.

Cada persona puede conocer cuál es su número de vida y para ello deben calcular sumando los dígitos de la fecha de nacimiento y reduciendo el resultado a un solo dígito, es decir, que si naciste el 24 de junio de 1982, deberías sumar 24 + 6 + 1982 = 2012, seguidamente debes reducirlos de esta manera: 2 + 0 + 1 + 2 el resultado es del número de vida es 5.

Al número que te arroja debes sumarle el día en que naciste, partiendo de que el lunes representa el número 1 y el domingo es el 7. En el caso de ser ser 5 tu número y haber nacido un jueves (4) deberás sumar 5+4 para un resultado de 9. Una vez estés seguro de ello podrás conocer cual será tu futuro amoroso.

Número 1

A veces solo debes mirar a quienes te rodean para saber que entre ellos está tu verdadero amor, por lo que tu pareja ideal podría estar en medio de tu círculo de amistad y aun no has notado su interés.

Número 2

El amor puede tocar tu puerta durante el año próximo ya sea en un viaje o en tu ambiente de trabajo. Probablemente no notes su presencia en un primer vistazo e incluso no lo notes al tratarse de una persona con la que no tienes una relación cordial.

Número 3

Para los que tienen el número 3 como número deberán abrir su corazón para detectar el amor en esa persona que se cruzarán inesperadamente. Ya sea desde una playa, montaña o paisaje paradisíaco podrás iniciar tu romance con el amor de tu vida.

Número 4

El amor de tu vida está cerca tuyo solo deberás notar que esa persona genuina y desinteresada está cerca de ti. En número 4 augura un amor pasional.

Numerología Conoce lo que te depara el futuro amoroso. (Pexels)

Número 5

Tu actitud será crucial para encontrar a tu pareja ideal, es muy probable que esa persona este frente de ti y hasta hayas compartido recientemente, solo debes tener tu mente abierta.

Número 6

Tomarte unos días de descanso será ideal para encontrar el verdadero amor y aunque podrían demorar un tiempo podrán consolidar su relación de manera tranquila y sin prisa.

Número 7

No será tan pronto que conseguirás el amor, podrá llevarte uno o dos años cuando ambos estén centrados en lo que realmente desean. Una vez lo consigan no habrá obstáculos que los separe.

Número 8

Puede ser que tu misma estés alejando al amor con tu negación a tener una pareja y establecer nuevos vínculos. Es por ello que antes de comenzar tu búsqueda deberás abrir tu mente y mirar a quienes te rodean.

Número 9

Si tienes una relación cercana en el trabajo, puede que primeramente se trate solo de una amistad laboral pero tiempo después podría llegar a algo más allá, pues la atracción será innegable y la conexión irá creciendo cada vez más.