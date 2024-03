Horóscopo de hoy y las acciones a tomar en Semana Santa para atraer dinero y amor este jueves 28 de marzo

Aries

Momento muy importante para acelerar proyectos y planificar nuevas estrategias de cara a asumir un nuevo cargo que te traerá prosperidad. Mucha prudencia con el dinero para que tengas ahorros en momentos de crisis. En el amor, no sólo tienes el apoyo de tu pareja, también el de tu familia para que des el paso final y alcances metas.

Tauro

Aprovecha que tus finanzas han estado muy bien para organizarte definitivamente e independizarte y eso implica mudarte sola. Préstale más atención a unos proyectos que necesitas sacar para irte unos días libres. En el amor, pelear por temas domésticos y dañar tu relación de pareja por esas cosas no tiene sentido. Pasen la página y sean felices que lo merecen.

Géminis

En el plano laboral aun cuando tienes el campo minado, vas a salir adelante. Debes tomar decisiones para proteger tus finanzas. Llevas un tiempo posponiendo una conversación con personas de poder y es necesaria para buscar la mejor estrategia que te permita crecer en la empresa. En el amor, hoy te vas a sentir con la alegría de poder compartir un hecho positivo con tu familia y amigos.

Cáncer

Tienes que ceder un poco porque no todo es blanco y negro. Hay sus matices y tienes que ser inteligente para lidiar con la presión y las exigencias. No te puedes quedar atrás con los cambios que vienen, estudia y prepárate. En el amor, estás a punto de tomar una decisión importante con tu pareja que les cambiará la vida. El paso que darán viene con buenas perspectivas.

Leo

Tienes un ofrecimiento laboral en otras tierras y debes tomar la decisión pronto porque es una oportunidad para brillar en tu carrera profesional. Toma estos días libre para evaluar lo que sea necesario y salir de compromisos. En el amor, te sientes sola, pero tranquila que esa etapa la vas a superar. Tienes el apoyo de la familia para seguir adelante.

Virgo

No te metas en conflictos laborales porque tú posición es diferente a la del resto. No dejes que una llamada arruine lo que con esfuerzo estás tratando de solucionar. Paciencia y tolerancia. En el amor, debes ayudar a tu pareja a avanzar al mismo ritmo que tú. Échale la mano para que ambos avancen y salgan adelante juntos.

Libra

No confrontes, busca soluciones con tolerancia y paciencia para que el trabajo se organice y arranques a producir para equilibrar la economía. En el amor, tienes una cita con alguien muy especial que desde hace tiempo querías concretar. Ya por fin lo logras y prepárate para tener una velada espectacular.

Escorpio

No puedes mostrarte intransigente porque lo que vas a lograr es perder tu liderazgo en el plano laboral y en estos momentos no te conviene. Hay decisiones que tomaste que no fueron las más acertadas, así que a enmendar los errores. En el amor, deja los conflictos con tu pareja mira que pueden terminar en ruptura.

Sagitario

Tendrás una reunión muy importante donde plantearás la mejor estrategia. No demuestres nerviosismo y presenta tu lado más amable y carismático. Como estés tú, los demás te van a seguir y las cosas saldrán mucho mejor. En el amor, tienes que estar tranquila y confiada porque la persona que está a tu lado te quiere y te apoya en todas las decisiones.

Capricornio

Hay errores que debes asumir con entereza y enmendarlos porque no se puede pasar la página, así como así para comenzar de nuevo. Te van a proponer un negocio que lo debes evaluar porque tiene buenas perspectivas. En el amor, debes permitir que tu pareja se desahogue y te diga lo que piensa de tu actitud. No discutas y dale la razón donde la tiene y donde no, busca conciliar.

Acuario

Preocúpate menos y ocúpate más en organizar y planificar lo que tienes qué hacer para incrementar las finanzas. No apliques siempre el mismo patrón para resolver los problemas, cada uno tiene su particularidad. En el amor, alguien del pasado te busca para pedirte perdón por el daño que hizo. Escúchalo, pero no te enganches, no vale la pena.

Piscis

Mejora considerablemente tu imagen en el plano laboral, lo que hará que tomen decisiones a tu favor. Gánate la confianza, eso es importante para que se abran los caminos de éxito y prosperidad. En el amor, hay una persona que te interesa mucho pero que no voltea a mirarte. Ten paciencia y busca la forma de llamarle la atención.