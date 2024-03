“Me brinca el útero”: tiktoker confiesa su urgencia de tener hijos a sus 20 años y mamás le lanzan advertencia

En TikTok se ha hecho viral una tendencia en la que mujeres hacen videos “para sus futuros hijos”, desatando todo tipo de reacciones. Todo comenzó con una estudiante universitaria de 18 años llamada Peyton Lawson, quien ganó mucha atención en la plataforma después de compartir las innovadoras “cápsulas del tiempo” que ha estado creando para cuando sea mamá.

Ansiosa por tener su propia familia algún día, ha estado filmando diarios en video que documentan su vida diaria en la universidad. “¡Ey niños, soy mamá!”, dice al inicio de cada clip.

“Me encantan los niños. He trabajado con niños durante algunos años y he disfrutado todo el tiempo enseñándoles cosas nuevas y viéndolos divertirse. Estoy muy emocionada de ser madre algún día, así que esta idea vino a verme un día e inmediatamente comencé a filmar videos”, dijo Lawson al portal Newsweek.

Con esto, Lawson inició dicha tendencia de modo que ahora circulan miles de videos de mujeres mostrando su día a día a sus futuros hijos.

Tiktoker es advertida sobre el deseo de tener hijos a sus 20 años

Tras desatarse la tendencia, la tiktoker @Estefyshum3 siguió los pasos de Lawson con su propia serie de videos en los que les muestra a “sus hijos” su rutina viviendo sola, viajando por el mundo y reuniéndose con sus amigos, quienes aseguran “será una gran mamá”

“Creo que voy a empezar a hacer video para mis futuros hijos”. “Es normal que me den ganas de llorar?”. “Jajajaja lo amé, voy a empezar hacerlo”. “ahh me encantan estos videos y cuando sean grandes quiero ver sus reacciones”, expresaron seguidores de @Estefyshum3.

La joven causó furor en la plataforma de TikTok y tras hacerse viral con sus videos, compartió uno nuevo en el que confiesa directamente su deseo de ser mamá.

“Tengo 20 años y soy una útero inquieta. Me brinca el útero de formas inexplicables por tener un bebé. No estoy en la edad, no debería tenerlo. No estoy, bueno tal vez sí estoy en la edad pero no es el momento para tenerlo. Pero me brinca el útero cada vez que veo unos bebés así muy pequeños por todas partesy no son míos”, dice la tiktoker en su video.

La publicación generó todo tipo de reacciones pero llamó la atención de usuarias con hijos o que tienen niños cerca que le advirtieron que “lo pensara mejor” antes de “cometer un error”.

“Jajaja no amiga, un día un primo cuarentón dijo: después de los 25 si no te casaste o tuviste un hijo ya lo pensas mil veces antes y tenía razón”. “A mí me brinca el útero hasta que comparto 5 min con mis sobrinos”. “A mí también me brincaba pero vea no lo tenga lo digo por experiencia propia jajaja después te brinca pero el ojo del estrés”. “Júntate con mamás y veras que no es como lo ves”. “Se me quita cuando pienso en los pañales”. “Yo era úteroinquieta también y ahora habría deseado domarlo mejor. me brinca el ojo de estrés”. “No amiga uteroinquieta!! no lo hagas piénsalo mejor”, se lee.

La tendencia de “hey niños es mamá” en TikTok ha abierto la conversación en torno a cómo la maternidad es quizá uno de los roles más significativos que una persona puede asumir en la vida. Sin embargo, la decisión de convertirse en madre va mucho más allá de un simple deseo de tener descendencia. Es una responsabilidad que conlleva una planificación cuidadosa y una reflexión profunda sobre el impacto que tendrá su llegada en la vida de los padres y la sociedad en general.