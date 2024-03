Influencer mexicano Red Solo alarmó con carta de despedida: “He lastimado a gente buena”

La mañana de este lunes 25 de marzo, las redes sociales se estremecieron con una carta de despedida que envió el influencer mexicano Red Solo, donde habla de quitarse la vida porque “soy una mala persona”.

El mensaje hizo encender las alarmas y generó que miles de seguidores pidieran ayuda para localizar el paradero del famoso influencer, quien a lo largo de varios años ha construido un nombre en el ámbito digital gracias a sus críticas y análisis sobre series y películas, por lo que se convirtió en un referente para los aficionados al cine, reseñó La República.

La carta es una despedida a sus familiares y amigos, además de una confesión sobre su batalla contra “el auto desprecio y la depresión” y sobre su mal comportamiento con personas que están en su círculo más cercano.

“Hola. Con esto me despido de todxs. Toda mi vida he lidiado con sentimientos de auto-desprecio y depresión, así como la pregunta de si soy realmente una mala persona, pero en los últimos meses han ido escalando de tal forma, que ya no solo es la duda, sino que me queda bien y en claro, que sí, lo soy”, escribió el joven de 25 años en sus historia de Instagram.

La salida fácil para “salir de sus demonios”

El influencer expresó también que para no tener que lidiar con sus problemas, ha tomado la salida “fácil de las pedas”.

“He mentido, engañado y lo que es peor, lastimado a gente que me ofreció su amistad y afecto, y por mis propios demonios y tomar la salida fácil en las pedas y el exceso para lidiarlos, he lastimado a gente buena, mientras que miles de personas me ven como alguien ‘bueno y noble’, que defiende causas dignas de defender pero que no se merece ser considerado parte de ello”, continuó el mensaje del tiktoker.

Red Solo tiene más de 10 mil seguidores en Instagram y una cifra de más de 515 mil fans en TikTok, con lo que ganó su posición como una voz influyente en el mundo del entretenimiento digital.

“Me siento tanto satisfecho de haber logrado aunque sea una corta lista de logros y sueños, así como también indigno de ellos. A mis amigxs les agradezco el apoyo que me dieron, antes, durante y después. A mi familia, más que agradecer les pido una enorme disculpa”, continuó el mensaje.

La solidaridad ayudó

La comunidad de influencers y seguidores de Red Solo, preocupados por su salud mental y lo que podría ocurrir si no recibía ayuda, movilizaron las redes sociales para que amigos cercanos se trasladaran a su casa en este momento difícil.

Amigos y familiares de @theRedSolo_ ¿alguien sabe su dirección? Si es así por favor necesitamos contactarlo de manera inmediata. No contesta el teléfono y no sabemos dónde estás



Cualquier info por favor mándenme mensaje al DM en Instagram. — HistoriaParaTontos (@HistoriaPTontos) March 25, 2024

“Amigos y familiares de @theRedSolo_ ¿alguien sabe su dirección? Si es así por favor necesitamos contactarlo de manera inmediata. No contesta el teléfono y no sabemos dónde estás”, señaló el tiktoker de Historia para tontos.

También recibió miles de comentarios de fans que le pidieron que no hiciera nada y que esperara la ayuda para seguir adelante: “Red, no vayas a hacer una barbaridad, por favor, no estás solo”, “Alguien vaya a su casa”, “Red por favor contesta, no estás solo”, “Por favor, eres sumamente valioso e importante. Estamos aquí para apoyarte”, “Red por favor, responde los comentarios, haz acto de presencia por favor, dinos si estás bien”.

Amigos, Red está bien.

Gracias a todos por compartir y preocuparse. https://t.co/9ygjmzbF64 — HistoriaParaTontos (@HistoriaPTontos) March 25, 2024

Horas más tarde, el tiktoker conocido como Historia para tontos publicó en sus redes sociales que el influencer se encuentra bien y está tranquilo, destacó el portal SDP Noticias.