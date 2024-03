Ellas son las 5 mujeres más celosas del zodiaco: ¿estará tu signo en la lista?

Aunque todos hemos experimentado los celos al menos en alguna ocasión, hay personas que definitivamente son más propensas no solo a sentirlos, sino a expresarlos de maneras perceptibles.

De acuerdo a los creyentes en la astrología, esto tiene mucho que ver con el zodiaco debido a que el signo bajo el que nacemos determina el hecho de que seamos más o menos celosos en la vida.

¿Quiénes son las 5 mujeres más celosas del zodiaco?

De los 12 integrantes de la rueda zodiacal, cinco se destacan por sentir con mayor frecuencia los celos y manifestarlos. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo para conocerlos, según Marie Claire.

Escorpio

La mujer más celosa del zodiaco es Escorpio. Ella es muy apasionada; ama y odia con intensidad, pero también es muy ambiciosa y siente muchos celos si cree que está perdiendo a su amada pareja.

Piscis

La mujer Piscis es la segunda más celosa. Ella es muy desconfiada, lo que la hace ser una persona celosa e insegura en ocasiones. También es sensible, por lo que tiende a dramatizar sus emociones.

Aries

La tercera mujer más celosa es Aries. Las arianas son apasionadas, impacientes y posesivas. Aparte, están alertas a todo y no permiten que nadie sospechoso entre en su vida y amenace sus relaciones.

Capricornio

La mujer Capricornio es la cuarta más celosa. En su caso, ama sentirse admirada por su pareja. Si cree que no recibe la suficiente atención, empieza a sospechar, preocuparse y obsesionarse.

Leo

Leo es la quinta mujer más celosa del zodiaco. Las leonas son fuertes, orgullosa, con gran ego y no aceptarán ningún engaño. Por eso, suelen ser desconfiadas y sospechan de todo con facilidad.

Si un signo no aparece en esta lista no quiere decir que no sienta celos, solo que los mencionados anteriormente son más propensos por sus rasgos a experimentarlos y dejarse dominar por ellos.