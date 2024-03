Eclipse total de Sol de abril 2024: Cómo y dónde se verá la danza de la Luna que oscurece a la Tierra

La temporada de eclipses de 2024 inició con el espectacular penumbral de Luna que ocurrió la madrugada de este 25 de marzo. A pocos días de abril, tendremos otros que permitirá a países como México y Estados Unidos deleitarse con uno de los eventos más esperados por astrónomos y astrólogos.

Se trata del eclipse de Sol que ocurrirá el próximo 8 de abril, un fenómenos espectacular donde los países por donde pasará, quedarán en completa o en parcial oscuridad cuando la Luna tape por completo al Sol.

Este raro evento sucede cuando la Luna bloquea totalmente la luz del sol oscureciendo la Tierra como si fuera de noche. Los eclipses totales de sol no ocurren con mucha frecuencia, de hecho, pasarán dos décadas hasta la próxima oportunidad para observar uno similar en Norteamérica.

Recomendados

Dónde se verá el eclipse de Sol

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), este fenómeno será visible en todo México, gran parte de Estados Unidos y Canadá.

Gregory Schmidt, científico de la NASA, explicó que México será el mejor lugar del mundo en poder presenciar el eclipse y afirmó que este suceso “no se repetirá en esta zona hasta dentro de 300 años”.

Serán un total de 55 lugares en México los que podrían presenciar todas las fases de este eclipse que comenzará a las 9:51:23 am en el puerto de Mazatlán. La fase total del eclipse empezará a las 11:07:25 am y terminará a las 11:11:45 am. El fenómeno completo culminará a las 12:32:09 pm, reseñó el portal Yahoo.

La última vez que en México se vivió un eclipse total de Sol fue el 11 de julio de 1991 y su sombra pudo apreciarse en algunas localidades de la Ciudad de México, Nayarit, Jalisco y Puebla; fue conocido como el “eclipse del milenio”.

El miedo a los eclipse

Destacan que la cultura de los mayas, consideraban que los eclipses solares y lunares eran sucesos que desencadenaban emociones que oscilaban entre el miedo y la aprehensión.

Su incertidumbre sobre la integridad de los astros que daban vida y luz a la Tierra los llevaba a realizar rituales y ofrendas de sangre al Dios Sol, con el propósito de impulsar su recorrido, destaca el portal El Arsenal.

Este fenómeno también se consideraba una amenaza, ya que los mayas creían que la luna, al tapar al sol, lo entregaba a una entidad llamada Tecuani, el “come gente”.

Cuidado con verlo directamente

Como los ojos humanos no están preparados para ver la luz solar de forma directa, el observar un fenómeno de esta naturaleza sin la protección adecuada puede provocar afectaciones serias, entre ellas infligir quemaduras severas en la retina, lo que nos produciría ceguera inmediata e irreversible.

La NASA indica que sólo es seguro ver el eclipse solar a través de filtros especiales para ese propósito, por lo que, si se desea observar el fenómeno astronómico, las personas deberán revisar que al adquirirlos cuenten con los requisitos de transmisión de la norma ISO 12312-2.

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomiendan verificar que los filtros cumplan con las normas CE e ISO 12312-2: 2015, o adquirir vidrio de soldador cuyo grado de opacidad certificado sea al menos del número 14.